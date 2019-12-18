5 советов как предотвратить остеопороз
Остеопороз - уменьшение плотности костной ткани. Это в каком-то смысле естественный процесс, который наступает с возрастом. Однако есть особые факторы риска, предотвратив которые, вы сможете сделать деградацию более медленной.
Естественная факторы риска остеопороза
- Пол - женщины подвержены большему риску развития остеопороза, чем мужчины.
- Возраст - риск развития остеопороза увеличивается с возрастом.
- Семейная история - остеопороз имеет сильный генетический компонент. Наличие родственника с остеопорозом увеличивает риск его развития.
Факторы риска, которые можно предотвратитьНедостаток упражнений. Кости восстанавливают себя, когда человек тренируется. Дополнительное давление и боль от физических упражнений способствуют минерализации костей. При этом, спортзал не обязателен. Достаточно много ходить в течении дня.
Низкокалорийные диеты. Недостаточное количество калорий может привести к потере мышечной массы, что может снизить плотность костей.
Недостаток солнечного света. Человек может получить витамин D от солнечного света. Это соединение имеет решающее значение для увеличения усвоения кальция в организме, что помогает укрепить кости.
Курение. Исследователи обнаружили, что существует связь между употреблением табака и снижением плотности костей, что повышает риск развития остеопороза.
Недостаток питательных веществ. Витамин D, кальций и белок - не единственные питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья костей. Другие соединения, такие как витамин К и С, также могут помочь в укреплении костной ткани.
Недостаточное потребление овощей. Овощи, такие как брокколи, капуста и шпинат, являются богатыми источниками антиоксидантов, которые помогают защитить костные клетки от окислительного стресса.
"Некоторые факторы риска остеопороза просто невозможно избежать, но все перечисленное вы можете контролировать. Простые изменения образа жизни могут улучшить не только здоровье костей, но и общее состояние здоровья", - пишет издание Steady Health.
Ранее на Медикфорум мы писали об эпидемии остеопороза в России.
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