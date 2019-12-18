8 часов сна в день защищают от инсультов
Регулярный сон продолжительностью от 7 до 8 часов каждую ночь уменьшает риск инфаркта и инсульта. Это происходит даже в том случае, если у человека имеется генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Получение адекватного количества сна по ночам уменьшает опасность развития инфарктов и инсультов даже при наличии предрасположенности к этим осложнением, как установили исследователи. Они создали пятибалльную шкалу сна для 385 000 человек, основываясь на таких факторах, как количество часов, которые человек тратит на сон каждую ночь. Также у всех провели анализ ДНК, чтобы определить генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, наиболее тяжелыми проявлениями которых являются инфаркты и инсульты.
Результаты этого анализа показали, что регулярные 7-8 часов сна по ночам заметно снижают риск развития обоих опасных осложнений в работе сердца и мозга. Самое важное в том, что этот риск уменьшался и для людей, имеющих плохую генетику в плане сердечно-сосудистых заболеваний, как подчёркивают исследователи из Tulane University в Новом Орлеане во главе с профессором Лю Чи (Lu Qi). Это ещё одно научное исследование, которое показывает огромную важность нормальной продолжительности сна для здоровья человека. Об этом сообщает журнал European Heart Journal.
"Мы обнаружили, что повышенный наследственный риск болезней сердца и сосудов можно уменьшить за счет здорового сна, - рассказывает автор исследования. – В дополнение к этому мы выяснили, что имеющие низкий наследственный риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями люди могут лишиться этого дополнительного преимущества, если они будут спать мало. В этом случае опасность инфарктов и инсультов у них вырастет до среднестатистической и даже выше". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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