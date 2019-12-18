  1. | | В Новосибирской области открыли два ФАПа

В Новосибирской области открыли два ФАПа


Фельдшерско-акушерские пункты начали работать в селе Ярки Доволенского район и в селе Большеречье Кыштовского района.

По словам главы Ярковского сельсовета Валерия Лаврицкого, в селе за последнее время построили новую котельную, скважину с воодоочисткой, дорогу, школу и детский сад.

По словам фельдшера Татьяны Соповой, до этого времени она работала в аварийном здании, где не было даже канализации и водопровода - только рукомойник. А в новом пункте есть горячая вода и интернет.

Постройка пункта обошлась в 9 млн рублей. Его площадь - около 90 квадратных метров, он построен в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Как рассказала и.о. главврача Доволенской районной больницы Людмила Горбатовских, в 2019 году  современный ФАП должны построить в селе Ильинке.

До конца 2019 года в Новосибирской области по нацпроекту будет построено 30 новых ФАПов, рассказали в пресс-центре министерства здравоохранения Новосибирской области.

Как раньшерассказывал МедикФорум, главной поликлинике Новосибирска исполнилось 90 лет.

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