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6 причин узлов в щитовидной железе

6 причин узлов в щитовидной железе

Если вы когда-нибудь найдете опухоль в области щитовидной железы - не нужно сразу паниковать. Эти комочки, скорее всего, узлы щитовидной железы. У многих людей развивают узелки, но они не замечают их. Большинство из них безвредны, но некоторые могут стать злокачественными. Чтобы правильно идентифицировать узел, проконсультируйтесь с врачом.

Что вызывает узлы в щитовидной железе?

Существует множество возможных причин возникновения узлов в щитовидной железе. 

Самые распространенные:
  • Дефицит йода - йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Недостаток йода может вызвать развитие узелков.
  • Аденома щитовидной железы. Ее причина неизвестна, но, как правило, это образование доброкачественное. Она становится заметной, только если сильно увеличивается в размерах.
  • Киста щитовидной железы - аденомы щитовидной железы могут накапливать жидкость с течением времени, превращаясь в кисты. Жидкие цисты также доброкачественные, но злокачественные твердые компоненты также могут иметь место.
  • Болезнь Хасимото или тиреоидит - это вызывает воспаление в тканях щитовидной железы, вызывающее опухоль узелка. Это также связано с гипотиреозом или недостаточной активностью щитовидной железы.
  • Зоб - часто образуется из-за нарушения щитовидной железы или недостатка йода. 

Диагностика

Если у вас есть подозрение на узлы, необходимы следующие диагностические процедуры:
  • Анализы крови - может проверить функционирует ли щитовидная железа нормально или что-то не так.
  • Сканирование щитовидной железы - оно может дополнительно оценить размер и причину узлов.
  • Биопсия тонкой иглой - это быстрая процедура, при которой врач вводит иглу в узелок и собирает крошечный образец ткани. Затем он может проверить, есть ли раковые клетки.
"Лучшая профилактика образования узлов - достаточное количество йода и здоровый образ жизни. Йодом богата рыба, морепродукты, водоросли", - пишет издание Health News.


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Теги : щитовидная железа

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Комментарии

    1. Валентина

    К сожалению, я только сейчас, имея узлы, узнала все причины их появления. Знать бы это раньше!

    18-12-2019 15:08  

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