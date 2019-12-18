6 причин узлов в щитовидной железе
Если вы когда-нибудь найдете опухоль в области щитовидной железы - не нужно сразу паниковать. Эти комочки, скорее всего, узлы щитовидной железы. У многих людей развивают узелки, но они не замечают их. Большинство из них безвредны, но некоторые могут стать злокачественными. Чтобы правильно идентифицировать узел, проконсультируйтесь с врачом.
Что вызывает узлы в щитовидной железе?Существует множество возможных причин возникновения узлов в щитовидной железе.
Самые распространенные:
- Дефицит йода - йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Недостаток йода может вызвать развитие узелков.
- Аденома щитовидной железы. Ее причина неизвестна, но, как правило, это образование доброкачественное. Она становится заметной, только если сильно увеличивается в размерах.
- Киста щитовидной железы - аденомы щитовидной железы могут накапливать жидкость с течением времени, превращаясь в кисты. Жидкие цисты также доброкачественные, но злокачественные твердые компоненты также могут иметь место.
- Болезнь Хасимото или тиреоидит - это вызывает воспаление в тканях щитовидной железы, вызывающее опухоль узелка. Это также связано с гипотиреозом или недостаточной активностью щитовидной железы.
- Зоб - часто образуется из-за нарушения щитовидной железы или недостатка йода.
ДиагностикаЕсли у вас есть подозрение на узлы, необходимы следующие диагностические процедуры:
- Анализы крови - может проверить функционирует ли щитовидная железа нормально или что-то не так.
- Сканирование щитовидной железы - оно может дополнительно оценить размер и причину узлов.
- Биопсия тонкой иглой - это быстрая процедура, при которой врач вводит иглу в узелок и собирает крошечный образец ткани. Затем он может проверить, есть ли раковые клетки.
"Лучшая профилактика образования узлов - достаточное количество йода и здоровый образ жизни. Йодом богата рыба, морепродукты, водоросли", - пишет издание Health News.
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