Язвенный колит: тревожные симптомы и образ жизни
Язвенный колит - хроническое воспаление в толстой кишке. Люди, страдающие этим заболеваниям, испытывают ряд характерных симптомов. Своевременная диагностика позволит скорее начать лечение и изменить образ жизни, который позволит справиться с неприятными проявлениями. Язвенный колит чаще всего появляться с 15 до 30 лет и некоторые исследования связывают его с потреблением алкоголя.
Главные рекомендация для тех, кто страдает язвенным колитом: ограничить потребление алкоголя и придерживаться здоровой диеты - это предотвратит рецидивы. И наоборот, употребление алкоголя может увеличить вероятность воспаления.
Симптомы
- Кровавый стул, часто сопровождающийся ректальным кровотечением
- Боль в животе
- Потеря веса
- Усталость
- Высокая температура
ОсложненияБез лечения язвенный колит может увеличить риск рака толстой кишки.
Другие осложнения:
- Сильное кровотечение
- Перфорированная толстая кишка
- Остеопороз
- Высокий риск образования тромбов в венах и артериях.
Образ жизни при язвенном колите
- Избегайте продуктов, которые могут вызвать обострение. Эксперты предлагают исключить из своего рациона жирные продукты и молочные продукты. Стоит отметить, что состояние может варьироваться для каждого человека: ведение дневника питания для записи блюд помогает отслеживать продукты, которые вызывают побочные реакции.
- Упражнение. Регулярные физические упражнения могут справиться с осложнениями, связанными с язвенным колитом: ослабленный иммунитет, увеличение или потеря веса и снижение плотности костей.
- Избегайте стрессов. Исследования показали, что стресс может усугубить симптомы язвенного колита. Практика медитации, и глубокого дыхания может помочь в борьбе со стрессом.
- Не употребляйте алкоголь. Алкоголь негативно воздействует на организм в целом и провоцирует рецидивы заболевания.
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