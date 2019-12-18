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Язвенный колит: тревожные симптомы и образ жизни

Язвенный колит: тревожные симптомы и образ жизни

Язвенный колит - хроническое воспаление в толстой кишке. Люди, страдающие этим заболеваниям, испытывают ряд характерных симптомов. Своевременная диагностика позволит скорее начать лечение и изменить образ жизни, который позволит справиться с неприятными проявлениями. Язвенный колит чаще всего появляться с 15 до 30 лет и некоторые исследования связывают его с потреблением алкоголя.

Главные рекомендация для тех, кто страдает язвенным колитом: ограничить потребление алкоголя и придерживаться здоровой диеты - это предотвратит рецидивы. И наоборот, употребление алкоголя может увеличить вероятность воспаления.

Симптомы

  • Кровавый стул, часто сопровождающийся ректальным кровотечением
  • Боль в животе
  • Потеря веса
  • Усталость
  • Высокая температура

Осложнения

Без лечения язвенный колит может увеличить риск рака толстой кишки.

Другие осложнения:
  • Сильное кровотечение
  • Перфорированная толстая кишка
  • Остеопороз
  • Высокий риск образования тромбов в венах и артериях.

Образ жизни при язвенном колите

  • Избегайте продуктов, которые могут вызвать обострение. Эксперты предлагают исключить из своего рациона жирные продукты и молочные продукты. Стоит отметить, что состояние может варьироваться для каждого человека: ведение дневника питания для записи блюд помогает отслеживать продукты, которые вызывают побочные реакции. 
  • Упражнение. Регулярные физические упражнения могут справиться с осложнениями, связанными с язвенным колитом: ослабленный иммунитет, увеличение или потеря веса и снижение плотности костей. 
  • Избегайте стрессов. Исследования показали, что стресс может усугубить симптомы язвенного колита. Практика медитации, и глубокого дыхания может помочь в борьбе со стрессом.
  • Не употребляйте алкоголь. Алкоголь негативно воздействует на организм в целом и провоцирует рецидивы заболевания.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, когда опасно пить черный чай.
Теги : язвенный колит

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