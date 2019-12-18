Периодическое голодание помогает снизить инсулинорезистентность
Люди, борющиеся с ожирением, и его осложнениями, могут получить много пользы от периодического голодания. Об этом говорит недавнее исследование Медицинского колледжа Бейлора (США). Месяц периодического голодания может повысить уровень белков, которые защищают от вредного воздействия диет с высоким содержанием добавленного сахара и "плохих" жиров. По оценкам ВОЗ, более 650 миллионов человек в мире страдают от ожирения. Это вызывает тревогу, поскольку повышает их уязвимость к диабету, метаболическому синдрому и неалкогольной жировой болезни печени.
Периодическое голодание может предотвратить инсулинорезистентность и метаболический синдром - предшественников хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.
ИсследованиеКоманда наблюдала 14 здоровых людей - в течение месяца участники постились по 15 часов каждый день. Перед началом поста исследователи взяли образцы крови, и повторили анализ, после четырех недель периодического голодания и через неделю после окончания.
РезультатыРезультаты показали повышенный уровень тропомиозина (ТРМ), белка, известного своей способностью регулировать скелетные мышцы и сердце. Белок также может помочь в регулировании клеток, участвующих в резистентности к инсулину, восстанавливая их, поскольку они выдерживают повреждение.
"В частности, TPM3 способствует чувствительности к инсулину, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, было отмечено, что уровни ТРМ3 и ТРМ 1 и 4 - выше, чем исходный уровень в образцах крови, собранных через неделю после окончания эксперимента", - пишет издание Medical News Today.
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