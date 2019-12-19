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Дисфагия: опасные причины, из-за которых становится трудно глотать

трудности с глотанием

Трудность глотания возникает в контексте многих заболеваний от неврологических до онкологических. В опасных причинах дисфагии пишет портал MedikForum.ru.

Дисфагией называется нарушение функции глотания, при котором отмечаются трудности проглатывания пищи или дискомфорт при продвижении пищевого комка от ротовой полости до желудка. Сложность глотания - это не самостоятельное заболевание, а симптом, возникающий при другой болезни. Таким образом у дисфагии могут иметься различные причины, и в некоторых случаях очень опасные.

Ожоги, воспаление, опухоли или неврологические заболевания, включая инсульт, – все это может оказаться фактором трудностей с глотанием. Если становится трудно глотать, нужно бращаться к врачу.

Дисфагия: что за этим может стоять? Существуют различные причины дисфагии. Зачастую она обусловлена неврологическими заболеваниями, болезнями в области уха, носа и горла, пищеварительного тракта, а также психосоматическими заболеваниями.

Рассмотрим распространенные причины дисфагии.
  • Воспаление носоглотки. При ангине или тонзиллите пациенты чувствуют боль при глотании и сталкиваются с невозможностью нормально принимать пищу.
  • Грибковые инфекции рта и горла.
  • Повреждения рта и горла, например, ожогами или глотанием инородных тел.
  • Рефлюксная болезнь, при которой кислотная желудочная жидкость поднимается в пищевод, иногда в горло.
Опасные причины трудностей с глотанием. Проблемы с глотанием как повторяющийся симптом нужно воспринимать очень серьезно, за этим могут скрываться опасные нарушения, а именно
  • доброкачественные или злокачественные опухоли, которые возникают в области рта и горла;
  • инфаркт головного мозга – он может поражать участки мозга, которые координируют глотание, или влиять на мышцы, участвующие в глотании;
  • неврологические патологии - болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз (БАС);
  • последствия черепно-мозговых травм;
  • побочные эффекты лекарств, например, нейролептиков;
  • выступы в области горла, так называемые дивертикулы Ценкера;
  • увеличение щитовидной железы из-за дефицита йода (зоб);
  • варикозное расширение вен пищевода, например, развивающееся у людей с циррозом;
  • формирование костной шпоры в области шейного отдела позвоночника.
Когда нужно незамедлительно обращаться к врачу? Если помимо трудностей с глотанием появляются следующие симптомы:
  • постоянное чувство давления или комка, ощущения, что что-то застряло в горле или за грудиной;
  • застревание в горле пищи или жидкости при попытках их проглотить;
  • частое попадание во время еды и питья кусочков пищи или жидкости в трахею;
  • кусочки еды, выходящие из носа;
  • гнусавость и хрипота;
  • потеря веса;
  • проблемы с дыханиеем
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемах со здоровьем может указывать тошнота.
Теги : горло

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