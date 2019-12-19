Дисфагия: опасные причины, из-за которых становится трудно глотать
Трудность глотания возникает в контексте многих заболеваний от неврологических до онкологических. В опасных причинах дисфагии пишет портал MedikForum.ru.
Дисфагией называется нарушение функции глотания, при котором отмечаются трудности проглатывания пищи или дискомфорт при продвижении пищевого комка от ротовой полости до желудка. Сложность глотания - это не самостоятельное заболевание, а симптом, возникающий при другой болезни. Таким образом у дисфагии могут иметься различные причины, и в некоторых случаях очень опасные.
Ожоги, воспаление, опухоли или неврологические заболевания, включая инсульт, – все это может оказаться фактором трудностей с глотанием. Если становится трудно глотать, нужно бращаться к врачу.
Дисфагия: что за этим может стоять? Существуют различные причины дисфагии. Зачастую она обусловлена неврологическими заболеваниями, болезнями в области уха, носа и горла, пищеварительного тракта, а также психосоматическими заболеваниями.
Рассмотрим распространенные причины дисфагии.
- Воспаление носоглотки. При ангине или тонзиллите пациенты чувствуют боль при глотании и сталкиваются с невозможностью нормально принимать пищу.
- Грибковые инфекции рта и горла.
- Повреждения рта и горла, например, ожогами или глотанием инородных тел.
- Рефлюксная болезнь, при которой кислотная желудочная жидкость поднимается в пищевод, иногда в горло.
- доброкачественные или злокачественные опухоли, которые возникают в области рта и горла;
- инфаркт головного мозга – он может поражать участки мозга, которые координируют глотание, или влиять на мышцы, участвующие в глотании;
- неврологические патологии - болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз (БАС);
- последствия черепно-мозговых травм;
- побочные эффекты лекарств, например, нейролептиков;
- выступы в области горла, так называемые дивертикулы Ценкера;
- увеличение щитовидной железы из-за дефицита йода (зоб);
- варикозное расширение вен пищевода, например, развивающееся у людей с циррозом;
- формирование костной шпоры в области шейного отдела позвоночника.
- постоянное чувство давления или комка, ощущения, что что-то застряло в горле или за грудиной;
- застревание в горле пищи или жидкости при попытках их проглотить;
- частое попадание во время еды и питья кусочков пищи или жидкости в трахею;
- кусочки еды, выходящие из носа;
- гнусавость и хрипота;
- потеря веса;
- проблемы с дыханиеем
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий