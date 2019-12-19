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Врач объяснила, почему могут дрожать руки

дрожь в руках

Дрожание рук в некоторых случаях может говорить о серьезных заболеваниях, об этом рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

Физиологический тремор. По словам врача, при волнении, усталости или переохлаждении дрожание рук является нормой. Также оно возникает при длительном удержании вытянутых рук на весу, и в таком случае тремор тоже нельзя считать феноменом.

Тревожные расстройства. Иногда физиологические симптомы оказываются не связанными с какими-то нарушениями в организме, и при проведении обследований у человека не выявляются отклонения. Такие явления как расстройство сна, перебои в работе сердца, нехватка воздуха, нарушение работы кишечника, тошнота, головокружение, онемение, покалывание и дрожь в конечностях могут быть сигналами психических расстройств, связанных с тревожностью и паникой.

Нарушения функции щитовидной железы. Дрожь в руках может наблюдаться при тиреотоксикозе, а, помимо тремора, при данном нарушении еще нередко возникают слабость, тревожность, сердцебиение, одышка, нарушение сна.

Эссенциальный тремор. Дрожь возникающая при держании руки в определенном положении или при выполнении определенного движения, часто может иметь наследственный характер. Тремор при этом может быть весьма амплитудным, даже мешать повседневной жизни, - однако он считается условно доброкачественным. Нет данных о том, что эссенциальный тремор может уменьшать продолжительность жизни или ухудшать когнитивную деятельность, пояснила врач.

Болезнь Паркинсона. При данном заболевании дрожь усиливается в состоянии покое. Помимо дрожания наблюдаются также замедленность движений, бедность мимики, шаркающая походка, частые падения.

Другие причины. Некоторые нарушения в привычной работе организма тоже могут провоцировать тремор в руках. Среди таких нарушений медик выделила
  • колебания уровня глюкозы и инсулина,
  • алкогольную абстиненцию,
  • отравление тяжелыми металлами,
  • поражение мозжечка,
  • нейродегенеративные заболевания,
  • употребление некоторых лекарств.
Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных причинах, из-за которых могут опухать веки.
Теги : тремор

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