Провалы в памяти могут указывать на депрессию, старение мозга и нехватку сна

«Чем меньше вы используете слово, тем труднее получить доступ к нему в воспоминаниях», - говорит профессор неврологии.

«Если проблемы с памятью начинают влиять на повседневную жизнь, это определенно сигнал, чтобы внимательнее присмотреться к своему здоровью. Если вы провалы в памяти сочетаются с нарушениями настроения, депрессией или повышенным беспокойством и тревожностью, следует обследоваться у невролога», - дали совет эксперты.