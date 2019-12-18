Провалы в памяти могут указывать на депрессию, старение мозга и нехватку сна
Внезапные провалы в памяти могут быть связаны со многими причинами, в том числе с депрессией, старением мозга и нехваткой сна, - об этом на портале Focus.de рассказали врачи-неврологи.
Если вы вдруг внезапно забываете имена или какие-то факты, это может внушать беспокойство, но в большинстве случаев провалы в памяти это не повод для тревоги, констатируют специалисты. Правда, данное замечание относится к случаям, когда эпизоды с забыванием случаются лишь время от времени, но не учащаются.
Специалисты назвали несколько причин, наиболее часто провоцирующих внезапны провалы в памяти, и в том числе
Старение мозга. Забывчивость – распространенное неврологическое следствие старения. Оно далеко не всегда означает, что у человека имеется деменция или другое заболевание головного мозга. По словам профессора неврологии из клиники Майо Дэвида Нопмана, чем старше становится человек, тем больше его собственный словарный запас, но одновременно с этим становится все менее вероятным, что он будет пользоваться какими-то словами.
«Чем меньше вы используете слово, тем труднее получить доступ к нему в воспоминаниях», - говорит профессор неврологии.
Хронический недосып. Если вы не позволяете своему телу и мозгу достаточно отдыхать, это тоже может приводить к провалам в памяти. Для оптимизации работы мозга Американский национальный фонд сна рекомендует семь-девять часов в сутки. Недосып не позволяет мозгу создавать и поддерживать многообразные нейронные пути, которые помогают изучать новые вещи и создавать воспоминания, и которые он создает во время сна.
Депрессия. Среди различных факторов, повышающих риск нарушений памяти (включая и гипертонию, ожирение, курение) именно депрессия значительнее всего связана с возникновением проблем с памятью. Почему – ученые в точности сказать не могут, но замечено, что люди с депрессией часто имеют уменьшенный в объеме гиппокамп – участок мозга, играющий важную роль в сохранении новых воспоминаний.
«Если проблемы с памятью начинают влиять на повседневную жизнь, это определенно сигнал, чтобы внимательнее присмотреться к своему здоровью. Если вы провалы в памяти сочетаются с нарушениями настроения, депрессией или повышенным беспокойством и тревожностью, следует обследоваться у невролога», - дали совет эксперты.
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