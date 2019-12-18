Названа любимая еда россиян на новогодних корпоративах
Вторая половина декабря – время новогодних корпоративов. В эти дни мы съедаем огромное количество разнообразных вкусных блюд в компании наших коллег. Так что же россияне любят есть больше всего на корпоративах?
Как свидетельствуют данные сервиса по поиску и заказу готовой еды Delivery Club, лидером в этом списке стали роллы. Второе место по популярности занимают хинкали, а тройку лидеров замыкают шашлыки и кебабы.
Чуть меньше россиян на праздниках в кругу коллег лакомятся пиццей. Пятое место в рейтинге занимают мясная, сырная или рыбная нарезка – традиционное блюдо не только на корпоративе, но и на семейном новогоднем столе.
Для исследования аналитики изучили крупные заказы стоимостью от пяти тысяч рублей, которые поступили в будние дни второй половины декабря 2018 года из офисных центров. Также для получения статистики учитывались предзаказы на конец текущего года, пишет портал Lenta.ru.
Ранее портал «МедикФорум» подробно объяснил, как похудеть к Новому году и не набрать лишние килограммы в течение предстоящих праздников.
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