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Названа любимая еда россиян на новогодних корпоративах

Роллы

Вторая половина декабря – время новогодних корпоративов. В эти дни мы съедаем огромное количество разнообразных вкусных блюд в компании наших коллег. Так что же россияне любят есть больше всего на корпоративах?

Как свидетельствуют данные сервиса по поиску и заказу готовой еды Delivery Club, лидером в этом списке стали роллы. Второе место по популярности занимают хинкали, а тройку лидеров замыкают шашлыки и кебабы.

Чуть меньше россиян на праздниках в кругу коллег лакомятся пиццей. Пятое место в рейтинге занимают мясная, сырная или рыбная нарезка – традиционное блюдо не только на корпоративе, но и на семейном новогоднем столе.

Для исследования аналитики изучили крупные заказы стоимостью от пяти тысяч рублей, которые поступили в будние дни второй половины декабря 2018 года из офисных центров. Также для получения статистики учитывались предзаказы на конец текущего года, пишет портал Lenta.ru.

Ранее портал «МедикФорум» подробно объяснил, как похудеть к Новому году и не набрать лишние килограммы в течение предстоящих праздников.
Теги : еда, Новый год, продукты питания

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