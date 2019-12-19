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Как картофель может помочь гипертоникам

Картофель

У одного из самых популярных овощей в России целая масса полезных свойств для нашего здоровья. Нужно лишь правильно пользоваться картофелем. 

Родиной картофеля считается южноамериканская страна Перу. По мнению ученых, выращивание картофеля началось более 2 000 лет тому назад местными индейцами из племени инков, до Европы картофель добрался много веков спустя и стал по-настоящему популярен только в XVIII веке. Это очень ценный с точки зрения нутриентов овощ, особенно если его готовят в кожуре. В нём почти не содержится жиров, зато много волокон, витаминов С и В, калия, железа, цинка и кальция. Этот продукт содержит крахмал и обладает медицинскими свойствами.

В России считается, что люди старше 40 должны обязательно каждый день употреблять по одной картофелине среднего размера для того, чтобы сохранять чистоту артерий и увеличивать приток крови к сердцу. Современные исследования показывают, что картофель действительно может помогать контролировать артериальное давление. К примеру в 2005 году учёные из Institute for Food Research в Норвиче нашли ранее неизвестные компоненты в картофеле под названием кукоамины, которые до того момента встречались только в китайском растении, чья кора использовалась для приготовления раствора для снижения артериального давления.

Отметим, что кукоамины до сих пор не очень хорошо исследованы. К примеру, неизвестно, насколько они стабильны после термальной обработки продукта. Если картофель употреблять с небольшим количеством соли или вообще без неё, то он обеспечивает оптимальное сочетание калия и натрия. У науки нет твердых доказательств того, что картофель может заменить лекарства от гипертонии, но некоторые фармацевты однозначно рекомендуют этот овощ в качестве части здоровой и сбалансированной диеты. Об этом пишет Pharmaceutical Journal. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : картофель, гипертония

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