Грипп или простуда: вирусы одного заболевания дают иммунитет от другого
Британские ученые-вирусологи сделали неожиданное заключение.
Исследователи из Университета Глазго выяснили, что вирусы гриппа и простуды мешают друг другу заражать человека.
Как правило, вирусы гриппа и вирусы, вызывающие простуду, поражают человека примерно в одно и то же время года. Они быстро мутируют, порождая новые штаммы, поэтому защититься от них сложно. Исследователей давно интересует, как вирусы взаимодействуют между собой и как заражение одним из них влияет на возможность подцепить и другой.
«Было понятно, что вирус гриппа и риновирус взаимодействуют в негативном ключе, — поделился своим мнением доктор Пабло Мурсия. — Когда наблюдается вспышка гриппа, заболеваемость риновирусом снижается, и наоборот».
Ученые проанализировали данные о здоровье 44 тыс. британцев, страдавших от респираторных инфекций на протяжении девяти лет. В ходе наблюдений им удалось выяснить, что заражение вирусом гриппа на 70% снижает шансы пострадать от риновируса, основного возбудителя ОРВИ. И наоборот, риновирус «защищает» организм от гриппа.
«Мы предполагаем, что респираторные вирусы сражаются за ресурсы примерно так же, как африканские гиены и львы. Они могут делать это как напрямую, проникая в одни и те же клетки, так и косвенно: реакция иммунитета на появление одного вируса будет мешать второму попадать в организм», — утверждает вирусолог Сема Никбакш.
«Я думаю, один вирус инициирует воспалительную реакцию, которая действует как барьер для другого вируса», — согласен с коллегой доктор Уильям Шаффнер.
В ближайшее время исследователи планируют выяснить с помощью экспериментов на животных, каковы точные механизмы борьбы вирусов за организм. Это не только позволит узнать больше о конкуренции между инфекциями, но и поможет понять, как можно использовать эпидемии гриппа или простуды для предсказания вспышек болезни-«конкурента».
Врачи рассказали, каким образом поставить правильный диагноз. Кашель, насморк, забитый нос и усталость - всё это симптомы, как простуды, так и гриппа. Между тем, данные болезни имеют разное происхождение и протекают несколько по-разному. Каким же образом их можно отличить? В первую очередь, врачи предлагают искать не общие симптомы, а те признаки заболеваний, которые характерны только для них одних.
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