7 обстоятельств образа жизни, которые делают вас гипертоником
Стрессы, лишний вес, злоупотребление алкоголем. Существует много обстоятельств, провоцирующих развитие гипертонии, самой важной причины сердечных заболеваний. Портал MedikForum.ru пишет о семи наиболее значительных факторах образа жизни, ведущих к повышенному давлению.
Высокий уровень жира в крови. Гиперлипидемия, то есть повышенный уровень липидов в крови, часто является причиной высокого кровяного давления и заболеваний сердца. Уровень холестерина и триглицеридов в крови обычно оказывается повышенным в силу наследственности, а также нездорового питания, в котором присутствует много продуктов с трансжирными кислотами (особенно в сочетании с низкой физической активностью).
Стресс. В состоянии стресса организм вырабатывает определенные гормоны, повышающие кровяное давление. В краткосрочной перспективе данное изменение не опасно: гормоны стресса заставляют тело и мышление достигать максимальной производительности, что важно в обстоятельствах, требующих быстрого решения.
Но в постоянном режиме стресс ведет к повышению кровяного давления, создает предпосылки для сердечных заболеваний. Вот почему следует учиться методикам, помогающим лучше справляться со стрессом.
Предиабет и диабет. При повышенном сахаре в крови люди подвергаются значительно большему риску развития гипертонии: избыточный сахар повреждает сосуды, способствует образованию отложений, жесткости ткани сосудов и артерий и их сужению.
После 40 лет для здоровья важно иметь привычку регулярно проверять уровень артериального давления и сахара в крови, независимо от самочувствия. Это лучше всего позволяет определить, находятся ли кровеносные сосуды под угрозой разрушения в связи с повышенным давлением.
Алкоголь. При регулярном употреблении алкоголя, а тем более злоупотреблении им вероятность развития гипертонии становится особенно высокой. Кроме того, люди с высоким кровяным давлением бывают особенно чувствительными к алкоголю: даже бокал вина может в течение часа повысить им кровяное давление на 10 мм рт. ст.
По возможности избегайте употребления алкоголя, прежде всего, ежедневного.
Курение. Курение является врагом кровеносных сосудов номер один - у курильщиков вероятность развития высокого кровяного давления в шесть раз выше, чем у некурящих. Лучшее, что вы можете сделать для своих сосудов и сердца, будучи курильщиком, - это бросить свою привычку.
Избыточный вес. Каждый второй человек, у которого имеется избыточная масса тела, заполучает однажды гипертонию. Кроме того, для него увеличивается риск диабета и нарушений жирового обмена, с которыми в свою очередь часто бывают связаны изменения, ведущие к заболеваниям сердца. При очень высоком ИМТ похудение является одним из наиболее эффективных способов добиться улучшения в состоянии сосудистой системы и уменьшить давление.
Недостаточная физическая активность. Активная работа мышц тренирует сердце и кровеносные сосуды, поддерживает их эластичность и гарантирует оптимальное снабжение кислородом всех клеток. Недостаток движения и мускульных нагрузок способствует вялости дряблости мышц и уменьшению мышечной массы с одновременным ростом жировой массы. Физическая активность должна составлять минимум 30 минут в день.
Кстати, быстрая ходьба очень эффективно снижает кровяное давление и защищает сердце.
Внимание! При повышенном давлении возможно хорошее самочувствие. Некоторые совершенно не ощущают скачков давления. Организм приспосабливается к росту давления, и в такие моменты люди могут чувствовать себя вполне хорошо, что очень опасно. Если гипертонию не лечить, то у человека может развиться инсульт или ишемическая болезнь сердца. К тому же высокое давление увеличивает риск преждевременной смерти. По статистике, в 68 из 100 случаев инфаркта миокарда и в 75 из 100 случаев инсульта у российских больных отмечалось повышение артериального давления, которое этими людьми недостаточно контролировалось.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на что может указывать кровь в стуле.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий