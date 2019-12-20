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Симптомы, которые сигналят о патологических изменениях в сосудах и артериях

сосуды и сердце

Воспаление, окклюзия и повреждение целостности ткани являются наиболее распространенными причинами сосудистых заболеваний, нарушающих нормальное обеспечение кровью сердца и мозга.

О сигналах патологических изменений, происходящих в сосудах и артериях, пишет портал MedikForum.ru.

Сосудистые заболевания могут ограничивать или полностью блокировать кровоток в сосудах, что способно привести к серьезным функциональным нарушениям в пораженных участках тела. В списке таких нарушений значатся
  • заболевания периферических артерий,
  • гипертония,
  • сердечный приступ,
  • стеноз сонной артерии,
  • ишемическая болезнь сердца,
  • стенокардия,
  • варикоз,
  • тромбоз,
  • эмболия.
Почему возникают поражения в сосудах. Причины у сосудистых заболеваний разные, но очень многим предшествует атеросклероз – патологический процесс, при котором происходит затвердение сосудистой ткани (так называемая кальцификация) с одновременным накоплением на внутренних стенках артерий жировых бляшек. При атеросклерозе артерии сужаются, и кровоток через них ограничивается, что значительно повышает риск возникновения инфарктов и инсультов.

Самыми значительными факторами риска развития атеросклероза являются:
  • курение,
  • жирная пища,
  • диабет,
  • постоянный стресс,
  • высокое кровяное давление.
Симптомы патологических изменений в сосудах и артериях. Типичными симптомами заболеваний артериальных сосудов являются боль, а также ощущения стеснения и сдавливания в груди, вызываемые стенокардией. В зависимости от степени поражения могут наблюдаться дополнительные симптомы, в частности,
  • одышка,
  • тошнота,
  • слабость.
Основными симптомами при венозных заболеваниях является опухание на участке ткани с больной веной, отеки.

Симптомы, указывающие на затвердение артерий. Атеросклероз обычно вызывает симптомы только тогда, когда внутренняя часть артерии сужена уже примерно на 70 процентов. Такие симптомы могут проявляться как усиливающееся неблагополучие, либо возникнуть сразу внезапно (так происходит при инфаркте и инсульте).

Симптомы атеросклероза зависят от того, в какой части тела имеется закупорка сосудов. Если оказываются поражены коронарные артерии, может возникать стеснение в груди и другие симптомы стенокардии, а также аритмия и сердечная недостаточность.

Проблемы с артериями ног могут сигналить болью и ощущением жжения в ногах, развитием перемежающейся хромоты (состояния, когда из-за сильной боли, возникающей в ногах при ходьбе, человек вынужден делать остановки).

Как защититься. Все ранние повреждения от атеросклероза считаются обратимыми, если последовательно избегать факторов риска. Для этого необходимо
  • воздерживаться от курения,
  • не допускать высокого холестерина,
  • поддерживать здоровое артериальное давление,
  • быть физически активным,
  • похудеть при наличии избыточного веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о 10 естественных способах понизить давление при гипертонии.
Теги : сосуды

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