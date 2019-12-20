Симптомы, которые сигналят о патологических изменениях в сосудах и артериях
Воспаление, окклюзия и повреждение целостности ткани являются наиболее распространенными причинами сосудистых заболеваний, нарушающих нормальное обеспечение кровью сердца и мозга.
О сигналах патологических изменений, происходящих в сосудах и артериях, пишет портал MedikForum.ru.
Сосудистые заболевания могут ограничивать или полностью блокировать кровоток в сосудах, что способно привести к серьезным функциональным нарушениям в пораженных участках тела. В списке таких нарушений значатся
- заболевания периферических артерий,
- гипертония,
- сердечный приступ,
- стеноз сонной артерии,
- ишемическая болезнь сердца,
- стенокардия,
- варикоз,
- тромбоз,
- эмболия.
Самыми значительными факторами риска развития атеросклероза являются:
- курение,
- жирная пища,
- диабет,
- постоянный стресс,
- высокое кровяное давление.
- одышка,
- тошнота,
- слабость.
Симптомы, указывающие на затвердение артерий. Атеросклероз обычно вызывает симптомы только тогда, когда внутренняя часть артерии сужена уже примерно на 70 процентов. Такие симптомы могут проявляться как усиливающееся неблагополучие, либо возникнуть сразу внезапно (так происходит при инфаркте и инсульте).
Симптомы атеросклероза зависят от того, в какой части тела имеется закупорка сосудов. Если оказываются поражены коронарные артерии, может возникать стеснение в груди и другие симптомы стенокардии, а также аритмия и сердечная недостаточность.
Проблемы с артериями ног могут сигналить болью и ощущением жжения в ногах, развитием перемежающейся хромоты (состояния, когда из-за сильной боли, возникающей в ногах при ходьбе, человек вынужден делать остановки).
Как защититься. Все ранние повреждения от атеросклероза считаются обратимыми, если последовательно избегать факторов риска. Для этого необходимо
- воздерживаться от курения,
- не допускать высокого холестерина,
- поддерживать здоровое артериальное давление,
- быть физически активным,
- похудеть при наличии избыточного веса.
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