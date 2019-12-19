  1. | | 5 советов офтальмолога для поддержки глаз зимой

5 советов офтальмолога для поддержки глаз зимой

проблемы с глазами

Короткие перерывы в работе, проветривание помещений, а также использование вазелина может помочь защитить глаза от типичный зимних перегрузок. Советами для поддержки глаз в это время года на портале Foсus.de поделился врач-офтальмолог Людгер Волринг.

Сухой воздух и искусственное освещение в помещениях, снаружи холодный ветер и облачная темнота – все это зимой сильно напрягает нам глаза и портит качество зрения. Немецкий офтальмолог предлагает пять полезных советов, которые облегчат напряжение, испытываемое органами зрения.

Перерывы. По словам специалиста, зимой нужно делать короткие перерывы в работе за компьютером чаще, чем в другое время года. В такие моменты нужно, чтобы взгляд был устремлен вдаль. Также полезно многократно моргать, чтобы распространить естественную слезную пленку.

Проветривание. Следует открывать окна в помещение несколько раз в день по 10 минут и впускать свежий воздух. Прилив кислорода полезен не только для глаз, но и для мозга.

Короткая прогулка. Днем врач советует выбираться на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и немного размяться. Глаза лучше прятать за солнцезащитными очками – они защищают от ультрафиолетовых лучей, а также от ветра, вызывающего слезы.

Искусственная слеза. Укрепляйте естественную слезную пленку искусственными слезами несколько раз в день, советует врач-офтальмолог Людгер Волринг. Он рекомендует использовать для увлажнения глаз средства с гиалуроновой кислотой.

Вазелин. Нанесенный тонким и мягким массирующим движением на веки, вазелин эффективно успокаивает покрасневшие и воспаленные «зимние глаза» - он может делать это лучше, чем некоторые глазные мази, говорит немецкий специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут заставить опухать веки глаз.
Теги : глаза

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Состояние рук говорит о проблемах со здоровьем
Следующая новость
Головная боль во второй половине дня: когда это очень опасно?
Популярное
5 советов офтальмолога для поддержки глаз зимой
0
Состояние рук говорит о проблемах со здоровьем
0
В Нижнем Новгороде завершился конкурс для молодых специалистов с инвалидностью
0
Врач рассказала, какие люди плохо переносят теплую зиму
0


Стоматолог назвал два лучших продукта для здоровья зубов
0
Пешие прогулки на работу снижают риск инфаркта
0
Простуда или уже осложнение: 3 признака
0
Ученые вылечили алкоголизм электродами в мозге
0
Помощь для онкобольных будет быстрее по полису ОМС
0
Охраняя здоровье детей, нижегородские власти закупили 13 600 световозвращающих элементов для школьников
0