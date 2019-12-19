5 советов офтальмолога для поддержки глаз зимой
Короткие перерывы в работе, проветривание помещений, а также использование вазелина может помочь защитить глаза от типичный зимних перегрузок. Советами для поддержки глаз в это время года на портале Foсus.de поделился врач-офтальмолог Людгер Волринг.
Сухой воздух и искусственное освещение в помещениях, снаружи холодный ветер и облачная темнота – все это зимой сильно напрягает нам глаза и портит качество зрения. Немецкий офтальмолог предлагает пять полезных советов, которые облегчат напряжение, испытываемое органами зрения.
Перерывы. По словам специалиста, зимой нужно делать короткие перерывы в работе за компьютером чаще, чем в другое время года. В такие моменты нужно, чтобы взгляд был устремлен вдаль. Также полезно многократно моргать, чтобы распространить естественную слезную пленку.
Проветривание. Следует открывать окна в помещение несколько раз в день по 10 минут и впускать свежий воздух. Прилив кислорода полезен не только для глаз, но и для мозга.
Короткая прогулка. Днем врач советует выбираться на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и немного размяться. Глаза лучше прятать за солнцезащитными очками – они защищают от ультрафиолетовых лучей, а также от ветра, вызывающего слезы.
Искусственная слеза. Укрепляйте естественную слезную пленку искусственными слезами несколько раз в день, советует врач-офтальмолог Людгер Волринг. Он рекомендует использовать для увлажнения глаз средства с гиалуроновой кислотой.
Вазелин. Нанесенный тонким и мягким массирующим движением на веки, вазелин эффективно успокаивает покрасневшие и воспаленные «зимние глаза» - он может делать это лучше, чем некоторые глазные мази, говорит немецкий специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут заставить опухать веки глаз.
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