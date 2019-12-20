Уровень самоповреждений у девочек в три раза выше
Девочки подросткового возраста прибегают к самоповреждениям в три раза чаще мальчиков. Это связано с тем, что они склонны преувеличивать проблемы и гораздо чаще винить в них себя.
Новое исследование с участием 19 000 подростков в возрасте 14 лет показало, что 15% из них намеренно причиняли вред собственному телу в прошлом году. При этом на долю девочек пришлось почти три четверти всех подобных случаях, и лишь в 27% к самоповреждениям прибегали мальчики. Авторы исследования из Университета Уорвика в Великобритании полагают, что девочки склонны намного преувеличивать свои проблемы и гораздо чаще винят себя во всём, что с ними происходит негативного, если сравнивать с мальчиками.
Исследователи также выявили прямую связь между уровнем использования социальных сетей, восприятием собственного тела и низкой самооценкой. Исследователи настоятельно просят родителей по возможности ограничить доступ детей подросткового возраста к интернету двумя часами в день, хотя это и довольно сложно осуществить, если учесть, насколько сильно современные подростки зависят от всемирной паутины.
Из всех подростков, сообщавших о проблемах с самовосприятием, 79% были девочками и 21% мальчиками. 78% девочек подросткового возраста жаловались на депрессивные симптомы против 22% у мальчиков. Исследование также показало, что подростки из семей с низким достатком значительно чаще жаловались на низкий уровень удовлетворения от жизни, чем те, кто происходил из богатых семей. Наконец, если подростки тратили на социальные сети более 5 часов в день, то они значительно чаще погружались в депрессию, по сравнению с теми, кто находился в интернете не более двух часов в день. Информацию об этом публикует научный журнал Research Papers in Education. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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