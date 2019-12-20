  1. | | Уролог-онколог: мужчина должен совершать не менее 21 полового акта в месяц, чтобы избежать рака простаты

Уролог-онколог: мужчина должен совершать не менее 21 полового акта в месяц, чтобы избежать рака простаты

Уролог-онколог: мужчина должен совершать не менее 21 полового акта в месяц, чтобы избежать рака простаты

Рак простаты - самый распространенный "мужской рак". Если он выявляется на поздних стадиях, то велика вероятность смертельного исхода. Врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Санкт-Петербурга рассказал, что каждый мужчина должен сделать, чтобы снизить вероятность рака простаты.

"На ранних стадиях, если опухоль не вышла за пределы органа, то 99% пациентов в течение десяти лет не погибнут от этого заболевания. Это не значит, что все умрут через десять лет. Это значит, что только в 1 проценте случаев в данный промежуток времени может произойти гибель пациента от прогрессирования опухоли. Если опухоль вышла за границы опухоли, поражены лимфоузлы, кости, то конечно,  выживаемость пациентов снижается. Российская статистика такова — больше 40 процентов всех впервые выявленных в 2018 году опухолей имели распространенную или запущенную стадии. То есть два из пяти пациентов приходят к врачу с опухолью, уже вышедшей за допустимые границы органа. Риск смерти у них уже заведомо выше", - рассказал Дмитрий Ильин, врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы в интервью "Доктор Питер".

Онколог посоветовал всем мужчинам, которые достигли 40 лет показаться врачу, чтобы убедиться в отсутствии рисков или выявить заболевание на ранней стадии. В 50 лет - сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и сделать УЗИ.

21 половой акт в месяц

Единого совета, как избежать рака простаты не существует, однако отказ от курение и правильное питание снизят риски. Что касается употребления алкоголя, то здесь не все так однозначно. Есть данные, что чрезмерное употребление алкоголя, или полный отказ от него, повышают риски. Также важна и сексуальная жизнь мужчины.

"Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается", - утверждает Дмитрий Ильин.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, что уколы спирта уменьшают размер воспаленной простаты.
Теги : рак простаты

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как сохранить сердце зд...
Следующая новость
Красное мясо без нитритов реже вызывает рак
Популярное
Врач напомнила о пагубном влиянии на организм повышенного гомоцистеина
0
Врач дал советы, помогающие в нестабильную погоду людям с проблемами давления
0
Ученый рассказал, когда ночной пот сигналит о развитии опасных состояний
0
Красное мясо без нитритов реже вызывает рак
0


Уролог-онколог: мужчина должен совершать не менее 21 полового акта в месяц, чтобы избежать рака простаты
0
Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как сохранить сердце здоровым до старости
0
После ставропольской диспансеризации, врачи выявили 228 случаев новообразований
0
Как жирная пища вредит кишечнику
0
Врач рассказала, почему "опохмел" и активированный уголь бесполезны при алкогольном отравлении
0
Доказано: кофе помогает от запоров
0