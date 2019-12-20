Уролог-онколог: мужчина должен совершать не менее 21 полового акта в месяц, чтобы избежать рака простаты

"На ранних стадиях, если опухоль не вышла за пределы органа, то 99% пациентов в течение десяти лет не погибнут от этого заболевания. Это не значит, что все умрут через десять лет. Это значит, что только в 1 проценте случаев в данный промежуток времени может произойти гибель пациента от прогрессирования опухоли. Если опухоль вышла за границы опухоли, поражены лимфоузлы, кости, то конечно, выживаемость пациентов снижается. Российская статистика такова — больше 40 процентов всех впервые выявленных в 2018 году опухолей имели распространенную или запущенную стадии. То есть два из пяти пациентов приходят к врачу с опухолью, уже вышедшей за допустимые границы органа. Риск смерти у них уже заведомо выше", - рассказал Дмитрий Ильин, врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы в интервью "Доктор Питер".

21 половой акт в месяц

"Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается", - утверждает Дмитрий Ильин.