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Хороший ночной сон защищает от сердечных приступов и инсультов

хороший сон

Даже при генетической предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям человек может сохранить здоровье, если он хорошо спит по ночам. Вывод об этом был сделан учеными после исследования, проводившегося в США, - о нем пишет The Times.

Специалисты Тулейнского университета проанализировали данные почти 400 тысяч британцев среднего возраста. В первую очередь их интересовали показатели качества ночного сна и параметры состояния сердечно-сосудистой системы. Исследователи отследили изменения в них за восемь лет.

За данный период у участников проекта произошло 7 280 инсультов и сердечных приступов. Ученые пришли к выводу, что между качеством сна и угрозой возникновения сердечно-сосудистых катастроф существует корреляция: у тех людей, которые крепко спали по ночам, значительно реже развивались заболевания сердечно-сосудистого свойства. Причем данный принцип был верен даже в отношении пациентов, имевших генетическую склонность к подобных нарушениям.

«У тех, кто крепко спал положенные 7-8 часов, риск получить кардиоваскулярные осложнения был на треть меньше, чем у тех, кто жаловался на плохой сон», - констатировали авторы работы.

Ученые убеждены: меры, направляемые на улучшение качества сна, могут помочь предотвратить более десяти процентов всех заболеваний сосудов и сердца, включая сердечные приступы и инсульты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие табу нужно соблюдать перед сном, чтобы избежать проблем с засыпанием и бессонницей.
Теги : здоровый сон

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