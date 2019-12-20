Хороший ночной сон защищает от сердечных приступов и инсультов

«У тех, кто крепко спал положенные 7-8 часов, риск получить кардиоваскулярные осложнения был на треть меньше, чем у тех, кто жаловался на плохой сон», - констатировали авторы работы.

Специалисты Тулейнского университета проанализировали данные почти 400 тысяч британцев среднего возраста. В первую очередь их интересовали показатели качества ночного сна и параметры состояния сердечно-сосудистой системы. Исследователи отследили изменения в них за восемь лет.За данный период у участников проекта произошло 7 280 инсультов и сердечных приступов. Ученые пришли к выводу, что между качеством сна и угрозой возникновения сердечно-сосудистых катастроф существует корреляция: у тех людей, которые крепко спали по ночам, значительно реже развивались заболевания сердечно-сосудистого свойства. Причем данный принцип был верен даже в отношении пациентов, имевших генетическую склонность к подобных нарушениям.Ученые убеждены: меры, направляемые на улучшение качества сна, могут помочь предотвратить более десяти процентов всех заболеваний сосудов и сердца, включая сердечные приступы и инсульты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие табу нужно соблюдать перед сном, чтобы избежать проблем с засыпанием и бессонницей.