Детский маникюр: особенности и как делать





У маленького ребёнка недостаточно сил и умений, чтобы самому делать себе маникюр. Тогда ему на помощь, разумеется, должны приходить родители. Думать об этом аспекте здоровья своего малыша стоит, детский маникюр столь же обязателен, как вовремя дать бутылочку молока или уложить спать.





Ребёнок с рождения имеет ногти, причём растут они быстрее, чем у взрослого. Это стоит помнить. Как случайно не уколоть ребёнка? Нужно ли покупать специальные инструменты? Как ухаживать за ногтями детей в разных возрастах? Рассказывает MedikForum.ru.





Маникюр для малышей





В возрасте до 4 лет делать маникюр необходимо, так как ногти растут крайне быстро. Педиатры советуют подстригать их два раза в неделю, не реже, чтобы у вашего ребёнка была возможность беспрепятственно изучать мир, не поцарапать себя.





С новорождёнными, пожалуй, справиться сложнее всего. Не стоит рисковать и стричь ногти, пока малыш активен. Лучше дождаться, когда он крепко уснёт, после чего приступить к детскому маникюру.





Стричь лучше специальными ножницами, которые подобраны как раз для нежных детских ручек. Лезвия должны быть утолщёнными, прямыми, заточка ручная. У ручки и колей — средний размер для удобства родителей. Из гигиенических соображений не нужно использовать те ножницы, которыми вы сами себе стрижёте ногти.





Пальчик ребёнка нужно держать между указательным и большим. Отодвинуть подушечку пальца от края ногтя, чтобы не повредить кожу. Лучше делать круглую форму на руках и прямую на ногах, чтобы избежать врастания. Не нужно стричь прям «под мясо», оставляйте 1-2 миллиметра.





Сложно подстраховать себя от нежелательных последствий во время детского маникюра, например, крови или микротравм. Но чтобы сделать процедуру максимально безопасной, нужно правильно подобрать ножницы. Если не получилось этого избежать, то сожмите место пореза и обработайте раствором перекиси водорода. При необходимости забинтуйте пальчик, чтобы туда не попала инфекция.





Маникюр для детей 5-10 лет





Чаще всего девочки уже с маленького возраста начинают следить за тем, как маникюр и другие бьюти-процедуры выполняют их мамы. Но в то же время не надо надеяться, что ребёнок сам поймёт, как делать детский маникюр. Тем более это аспект личной гигиены, ответственность за которую всё ещё несёт родитель. Разумеется, нужно на личном примере показывать, в чём это заключается. Ведь базовые навыки формируются именно с детских лет.





Многие дети в этом возрасте начинают грызть ногти, обрывать заусенцы. Отучить бывает ох как непросто, но красивый маникюр и защитное покрытие позволят сохранять и контролировать поведение малыша.





В этом возрасте уже полезно объяснить мальчику или девочке о необходимости мытья рук, ухода за ногтями. В базовом наборе детского маникюра должны быть все те же инструменты, но у которых есть своя специфика. Ножницы нужны с закруглёнными кончиками, прямыми утолщёнными лезвиями, небольшими по размеру. Они должны быть из нержавеющей медицинской стали.





Также в детском наборе должны быть стеклянная или хрустальная пилочка с низкой абразивностью. Она поможет мягко и без повреждений обработать ногтевую пластину. Правда, лучше делать это взрослому, чтобы ребенок случайно не уронил пилку и не поранился. Не забывайте об использовании антисептика, кремов или масел для рук со смягчающим действием. Не меньше пользы и радости малышу принесут специальные детские лаки, блёстки, трафареты и другие элементы декора.





Детский маникюр в этом возрасте всё также отличается от взрослого. Продезинфицируйте все инструменты, обработайте антисептиком руки ребенка, но не распаривайте руки. Затем обрежьте ногти, оставляя 1-2 мм свободного края. Пилкой запилите край, пилите в одном направлении, чтобы избежать расслоения. При необходимости и по желанию ребенка покройте ногти лаком, но только специальным детским, который легко снимается средством без ацетона. А после его высыхания или же сразу после опила используйте крем и масла для кутикулы.





Кстати, кутикула у ребёнка — крайне нежная. Её обрезать, отодвигать или хоть как-то затрагивать пока не стоит. По крайней мере пока не остановится рост ногтевого ложе. Иначе можно повредить зону матрикса — зону, откуда начинается рост ногтя, что может привести к самым неприятным последствиям.

Помните также, что детский маникюр не должен приносить страдания ребёнку и родителям. Подходите к процессу творчески, чтобы принести радость своему малышу и привнести капельку здоровья.