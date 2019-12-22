Асимметричные глаза: 8 причин, которые могут вызывать это нарушение
Асимметрия глаз в большинстве случаев не является угрожающим жизни нарушением, - но иногда она может указывать на заболевание. Существует несколько причин такой асимметрии, и некоторые могут быть очень опасными.
При асимметрии глаз органы зрения могут иметь разные размеры, форму или уровень расположения по отношению друг к другу, и подобное нарушение гармонии на самом деле встречается повсеместно. Научные исследования показывают, что некоторая асимметрии лица является даже желательной: именно неидеальность, дисгармония во многих случаях как раз является признаком нормальности.
Какие же причины могут таиться за асимметрией глаз. Ученые выделяют ряд разнообразных обстоятельств, от генетики до инсульта, об этом сообщает издание Medical Insider.
Генетика. Человек может унаследовать асимметрию глаз как фамильную черту, и это не является причиной для беспокойства.
Старение. С возрастом мягкие ткани лица теряют упругость и обвисают. Хрящи (например, в носу), продолжают расти, тогда как кости, наоборот, не растут. Следствием этого может стать развитие асимметрии лицевых черт.
Факторы образа жизни. Курение, привычка спать на одной стороне лица, чрезмерное пребывание на солнце – эти обстоятельства тоже могут изменять качество кожи вокруг глаз и поспособствовать асимметрии.
Паралич Белла. Что его вызывает, в точности неизвестно. У человека возникает внезапный, временный паралич лица, при котором происходит сильный птоз одной стороны лица. Предположительно к параличу Белла могут приводить травмы, повреждение нерва, осложнения вирусных инфекций.
Травма. В результате травмы на лице может возникать энофтальм - смещение глаза. Человек выглядит так, словно у него запал глаз.
Заболевания пазух. При таких заболеваниях, как хронический гайморит, опухоли верхнечелюстной пазухи, синдром немого синуса, могут возникать изменения, затрагивающие глаза. В том числе может возникать их асимметрия.
Гипертиреоз. При данном нарушении отмечается гиперактивность щитовидной железы, в связи с чем развивается болезнь Грейвса. У людей с болезнью Грейвса может наблюдаться проптоз (пучеглазие). Иногда проптоз интенсивнее развивается только в одном глазу, в этом случае может возникать эффект асимметрии.
Инсульт. Это опаснейшее нарушение в работе головного мозга развивается при уменьшении притока крови. У человека в таких обстоятельствах может развиться внезапная асимметрия лица, в том числе влияющая на глаза.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на развитие рака легких.
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