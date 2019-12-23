Как вести себя после инфаркта в молодости
С каждым десятилетием количество жертв инфаркта моложе 50 лет увеличивается. Справившись с психологическим шоком и закончив лечение, важно строго следовать рекомендациям врача.
Инфаркт когда-то был почти исключительно уделом пожилых людей, а сегодня он все чаще поражает лиц моложе 50 лет. Это связано с распространенностью атеросклероза. Артерии закупориваются из-за курения, злоупотребления алкогольными напитками, плохого питания, низкой физической активности и постоянного стресса. Перенести инфаркт в молодом возрасте - огромный психологический шок. Не стоит ставить крест на своей жизни, ведь и после инфаркта можно жить очень долго, если следовать рекомендациям врачей. Практика показывает, что всех молодых пациентов из этой категории после завершения лечения можно разделить на три группы.
В первой группе пациенты строго выполняют все рекомендации врачей. Они отказываются от сигарет и сокращают употребление спиртных напитков. В обязательном порядке они практикуют аэробные физические нагрузки (пешие прогулки, плавание, велосипед и т.д.), которые необходимы для укрепления сердечных мышц. В их питании превалируют только здоровые и полезные продукты, не увеличивающие уровень холестерина. Именно в этой группе вероятность повторного инфаркта является минимальной, а шансы на долгую и здоровую жизнь - максимальными.
Во второй группе находятся фаталисты. "Как курил, так и буду курить!", "Мой дед пил до 95 лет!", "Жить вообще вредно!", - вот их самые распространенные постулаты. Эти люди ни в малейшей степени не изменяют свой образ жизни и не отказываются от вредных привычек, либо только чуть-чуть их ограничивают (вместо двух пачек сигарет в день - одну). К примеру, они могут через несколько месяцев после лечения начать двигать в квартире тяжелые шкафы. В этом случае вероятность повторного инфаркта, включая и самые печальные его последствия, является максимальной.
В третьей группе находятся перестраховщики. Инфаркт в их жизни пугает этих людей настолько, что они начинают бояться собственной тени. В том числе, исключают любые физические нагрузки, даже те, которые настоятельно рекомендовал врач. А без этих нагрузок сердце продолжит слабеть, что вкупе с постоянным стрессом намного увеличивает риск повторного инфаркта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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