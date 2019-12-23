Ученые: спорт не помогает похудеть
Чтобы похудеть, нужно больше двигаться и меньше есть - аксиома известная всем. Однако новое открытие американских исследователей ее опровергает - лишний вес - это проблема переедания. Например, дети в племенах, живущие в лесах Амазонки, тратят столько же энергии, сколько и городской ребенок. Это проливает свет на то, как устроены метаболические процессы в нашем организме.
«Мы часто предполагаем, что сидячий образ жизни, приводящий к низким ежедневным расходам энергии, является основным фактором, лежащим в основе роста показателей ожирения в США и в других странах», - сказал доктор философии Самуэль Урлахер, доцент кафедры антропологии. в университете Бэйлора. - «Результаты нашего исследования опровергают это представление. Мы демонстрируем, что амазонские дети с физически активным образом жизни и хроническими иммунологическими проблемами на самом деле не сжигают больше калорий, чем гораздо более сидячие дети, живущие здесь, в США».
Чтобы выяснить, как дети расходуют калории, Урлахер и его коллеги собрали данные об энергетике у 44 детей-шуаров-фуражиров (в возрасте от 5 до 12 лет) и сравнили их с данными детей из промышленно развитых стран в США и Великобритании.
Без легкого доступа к магазинам и трудосберегающим технологиям, они по-прежнему в основном полагаются на натуральный образ жизни - охоту, рыбалку, поиск пищи и мелкое садоводство. Чтобы измерить энергозатраты, исследователи использовали золотые стандарты отслеживания изотопов и респирометрии, впервые, когда какой-либо современный подход был использован среди детей в прожиточном минимуме населения.
Результаты: несмотря на большие различия в образе жизни и распределении энергии, общее количество калорий, которое дети шуаров тратят каждый день, неотличимо от количества детей из США и Великобритании. То есть когда организм тратит много энергии на спорт, он "экономит" на других процессах.
Так почему спорт не поможет похудеть?
«Это сходство в расходе энергии предполагает, что организм человека может гибко сбалансировать энергетические бюджеты в разных контекстах», - сказал Урлахер. - «В конечном счете, слишком много еды, а не слишком мало спорта, может быть в основе долгосрочного увеличения веса и глобального изменения питания, которое часто начинается в детстве».
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что ожирение повышает риск деменции.
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