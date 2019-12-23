Ученые: спорт не помогает похудеть

«Мы часто предполагаем, что сидячий образ жизни, приводящий к низким ежедневным расходам энергии, является основным фактором, лежащим в основе роста показателей ожирения в США и в других странах», - сказал доктор философии Самуэль Урлахер, доцент кафедры антропологии. в университете Бэйлора. - «Результаты нашего исследования опровергают это представление. Мы демонстрируем, что амазонские дети с физически активным образом жизни и хроническими иммунологическими проблемами на самом деле не сжигают больше калорий, чем гораздо более сидячие дети, живущие здесь, в США».

Так почему спорт не поможет похудеть?

«Это сходство в расходе энергии предполагает, что организм человека может гибко сбалансировать энергетические бюджеты в разных контекстах», - сказал Урлахер. - «В конечном счете, слишком много еды, а не слишком мало спорта, может быть в основе долгосрочного увеличения веса и глобального изменения питания, которое часто начинается в детстве».