Прием определенных витаминов во время «химии» опасен
Приём определенных витаминов во время химиотерапии при раке груди связан с большим количеством рецидивов и смертей. К такому печальному выводу пришли исследователи из США.
Пациентки с раком груди, которые принимают определённые витаминные добавки во время химиотерапии, могут тем самым повысить риск рецидива и даже смерти. Использование пищевых добавок, увеличивающих уровень антиоксидантов, железа, витамина B12 и жирных кислот Омега-3, как показали наблюдения, снижает эффективность химиотерапии. Результаты этого исследования опубликованы научным журналом Clinical Oncology.
Ученые из Roswell Park Comprehensive Cancer Center выяснили, что для женщин будет не самым мудрым решением начать прием этих витаминных добавок при химиотерапии. Вполне возможно, что антиоксиданты нарушают способность лекарств в рамках химиотерапии уничтожать злокачественные клетки. Сама по себе химиотерапия работает за счёт увеличения уровня окислительного стресса, а антиоксиданты его как раз блокируют, что снижает эффективность.
Отметим, что врачи на протяжении ряда лет настоятельно советовали пациентам при химиотерапии не принимать антиоксиданты. Но каких-либо серьезных научных оснований для подобных рекомендаций не было, пока не провели нынешнее исследования. Его участниками стали 1 134 пациента, за которыми наблюдали, в среднем, 6 лет. 20% из них принимали витаминные добавки до начала химиотерапии, 13% - во время нее. Авторы исследования учли и другие факторы, увеличивающие риск рецидивов или смертности, но даже при этом витаминные добавки оказывали вредное воздействие на организм пациентов с раком груди. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий