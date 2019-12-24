Игрушки с пуговичными батарейками смертельно опасны для детей
Новогодние игрушки с пуговичными батарейками смертельно опасны для детей. Эксперты настоятельно призывают родителей к максимальной осторожности.
После того, как в очередной раз ребёнок едва не умер после проглатывания пуговичной батарейки, которую он извлек из новогодней игрушки, английские эксперты вновь обратились к родителям. Они призывают пап и мам не дарить своим чадам на Новый год игрушки, которые используют данный тип питания. Эти крошечные диски представляет смертельную опасность, поскольку они могут прожечь горло ребёнка, если тот случайно их проглотит. Как известно, дети любят разбирать игрушки и тащить в рот разные мелкие предметы.
Пуговичные батарейки используются для питания очень многих популярных гаджетов и игрушек, и некоторые из них считаются неплохим выбором в качестве подарка на Новый год. Кроме того, эти батарейки применяются в разного рода игровых устройствах, искусственном освещении, а также фитнес-трекерах. Самые маленькие дети могут воспринимать пуговичные батарейки в качестве сладостей. Они вынимают эти батарейки из целого ряда игрушек, музыкальных новогодних открыток и украшений. Вот почему родители должны строго контролировать использование данных устройств в помещениях, где находятся дети.
Если полностью отказаться от таких устройств не представляется возможным, то их опасность можно намного снизить, если родители убедятся в том, что батарейки прочно заперты внутри изделия. Для надежности их даже можно зафиксировать с помощью скотча. Если вы думаете, что ребёнок мог случайно проглотить батарейку, обязательно отправляйтесь в больницу для проведения обследования. Чем быстрее врачи извлекут этот предмет наружу, тем лучше для малыша. Об этом пишет Yahoo News. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий