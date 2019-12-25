Люди научились танцам от шимпанзе
Вполне возможно, что танцевальные навыки человек усвоил от шимпанзе. Учёные наблюдали двух обезьян в американском зоопарке, которые демонстрировали танцевальные движения, очень похожие на человеческие.
Во время наблюдений за шимпанзе в одном из американских зоопарков ученые заметили, как две этих обезьяны сформировали дуэт, который демонстрировал танцевальное поведение, очень похожее на аналогичные движения у людей. Ранее ничего подобного у обезьян не отмечалось, и это породило вопрос о том, как вообще возник человеческий танец. Исследователи из Университета Уорвика в Великобритании также выяснили, что уровень координации, синхронности и ритма у двух самок шимпанзе совпадал с тем, что наблюдается у участников оркестра, исполняющего тот же самый музыкальный фрагмент. Другие животные также демонстрировали способность развлекать самих себя ритмическими движениями.
Однако это впервые, когда подобного рода движения вызываются нечеловекообразными приматами или сигналами, как говорится в исследовании, опубликованном журналом Scientific Reports. Хотя описанное учеными явление, возможно, представляет новую форму поведения в неволе этих замечательных представителей обезьян, данный случай заставил исследователей заинтересоваться эволюцией человеческого танца для того, чтобы определить, как он мог появиться и стать одним из самых роскошных и ярких выразителей наших чувств.
«Танец это икона человеческой выразительности, - говорит один из участников исследования Адриано Ламейра (Adriano Lameira). - Несмотря на различия в мировых культурах и ослепительное изобилие существующих животных систем, эволюция танца в человеческом клане остается неясной. Танец требует от людей интерактивный синхронности и построения всех движений тела под определённые ритмы и движения своих партнеров, причём это необходимо довести до совершенства. Вот почему никакие танцевальные формы не присутствуют среди нечеловекообразных приматов. Мы получили первое подтверждение тому, что данные ритмические движения возможны среди больших обезьян. А это дает нам возможность провести реконструкцию самых начальных стадий развития человеческого танца, о которых нам ничего неизвестно". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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