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6 ошибок, которые часто совершаются при приеме душа

душ

Возможно, вы тоже используете при приеме душа слишком горячую воду, или слишком долго держите на коже мыльную пену. Портал MedikForum.ru пишет о тех ошибках, которые часто совершаются людьми во время этой распространенной гигиенической процедуры.

Горячая вода. Использование горячей воды может вызвать нежелательные реакции, привести к тому, что кожа будет чувствовать себя сухой, плотной и воспаленной. Привычка принимать горячий душ разрушает липидный барьер кожи, провоцирует усиление испарения и лишает кожу веществ, нужных для восстановления и защиты.

Мыльная пена. Слишком долгое пребывание какого-либо средства для душа на коже может привести к печальным результатам. От гелей для душа до шампуней – большинство моющих средств, используемых при приеме душа, должны находиться на коже максимум несколько секунд. Оставляемые на более длительное время, они могут вызывать сухость и раздражение кожи головы и тела.

Люфа. Благодаря влажной среде в ванной комнате могут  легкостью размножаться серьезные бактерии. Многократное использование одной и той же мочалки из люфы может привести к росту бактерий и плесени, способных вызывать раздражение кожи и даже инфекции.

Слишком долгий прием душа. Если кожа склонна к сухости или очень чувствительная, то слишком долгое нахождение под проточной водой может привести к дискомфорту. Чтобы уровень гидратации кожи не снижался, важно, чтобы душ был коротким.

Не полоскать бритву. Если при приеме душа используется бритва, ее обязательно нужно затем прополоскать и высушить лезвия. Люди нередко игнорируют тщательно мытье лезвий, но такая привычка ведет к накоплению на них бактерий и плесени, которые в конечном итоге попадают на кожу.

Не закрывать крышки моющих средств. Все-таки крышки на разных бутылочках и баночках существуют не зря. На всех упаковках в ванной комнате крышки должны обязательно плотно закрываться, а сами средства желательно хранить в как можно более сухом и темном месте, например, в шкафу. Открытые крышки могут стимулировать проникновение различных обитающих в ванной комнате бактерий в продукт, его загрязнение. Содержащее бактерии средство может затем попадать на кожу и в организм.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи не советуют мыться каждый день.
Теги : гигиена

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