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Экстракт оливковых листьев может лечить диабет

Оливковые листья

Экстракт из оливковых листьев может быть использован для лечения диабета второго типа. Это многообещающий вид терапии болезни, которая становится все более распространенной в мире.

Недавнее исследование показало, что листья оливкового дерева обладают большими преимуществами, когда их употребляют в форме экстракта, чем при других методах приготовления. В этом случае они помогают сохранять баланс уровня сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа. Автор исследования доктор Абдррахим Косиджит (Abdurrahim Ko?yi?it) из Туниса в статье для журнала American Journal of Plant Sciences указал, что экстракт оливковых листьев обладает свойствами антиоксиданта, у него есть потенциал в лечении диабета.

Вместе с группой ученых он собирал взрослые оливковые листья в западной провинции страны и исследовал клеточную культуру в течение года. Как показали наблюдения, для достижения максимальной пользы доза имеет огромное значение. Оптимальную дозировку определят после экспериментов с участием животных и людей. Предклинические исследования с клеточными культурами показали, что у дальнейших работы в этом направлении есть перспектива, и данный экстракт может применяться для борьбы с диабетом второго типа, который чаще всего вызывается ожирением и малоподвижным образом жизни.

Доктор Косиджит объяснил, что он работает вместе с врачами, которые постоянно отслеживают эффективность различных лекарств. Они сообщили, что жители Туниса с диабетом второго типа предпочитают оливковые листья, употребляя их в разном виде. При этом количество пациентов, которые не получают от этого никакой пользы, относительно невелико. В ходе исследования ученые испытывали различные виды экстракторов и пришли к выводу, что метанол является наиболее эффективным из них. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : оливковые листья, диабет

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