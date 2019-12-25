Британский ученый Нил Стэнли: для супругов полезнее спать в раздельных кроватях

«Храп, беспокойство или просто тот факт, что два партнера привыкли засыпать в разное время, может привести к тому, что пары жаждут «развода во сне», - констатируют эксперты Daily Mail.

«У тех, кто плохо спит, уровень разводов выше, поскольку страдающим от недосыпа людям не хватает терпения, они более агрессивны. Плохой сон влияет на вашу работоспособность, взаимоотношения, увеличивает риск несчастных случаев и, в долгосрочной перспективе, связан с увеличением веса, диабетом 2 типа и депрессией», - добавляет доктор Стэнли.