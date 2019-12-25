Британский ученый Нил Стэнли: для супругов полезнее спать в раздельных кроватях
Раздельные кровати не являются признаком семейных раздоров, они являются ключом к улучшению здоровья и более счастливых отношений. Об этом заявил британский ученый-сомнолог Нил Стэнли, 35 лет занимающийся исследованиями сна. Мнение эксперта опубликовало издание Daily Mail.
По данным издания, каждая шестая супружеская пара, которая начинает спать в одной кровати, со временем все же прибегает к раздельному сну, - и не потому, что супруги не могут терпеть друг друга, а потому, что их организм отчаянно нуждаются в том сне, который он не получает из-за совместного отдыха в одной постели.
«Храп, беспокойство или просто тот факт, что два партнера привыкли засыпать в разное время, может привести к тому, что пары жаждут «развода во сне», - констатируют эксперты Daily Mail.
Доктор Нил Стэнли поддерживает: супруги лишаются нормального сна, когда спят вместе. Треть всех расстройств сна в таких случаях вызвана присутствием партнера, говорит он.
Ученый подчеркивает, что воздействие сна на здоровье и отношения в супружеской паре может быть огромным.
«У тех, кто плохо спит, уровень разводов выше, поскольку страдающим от недосыпа людям не хватает терпения, они более агрессивны. Плохой сон влияет на вашу работоспособность, взаимоотношения, увеличивает риск несчастных случаев и, в долгосрочной перспективе, связан с увеличением веса, диабетом 2 типа и депрессией», - добавляет доктор Стэнли.
Он рекомендует супругам спать в раздельных кроватях и по возможности в разных комнатах. По словам ученого, нет никаких причин, чтобы жертвовать хорошим сном ради «ненаучной социальной концепции совместного сна».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сон менее 7 часов ведет к развитию болезней сердца.
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