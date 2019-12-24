Раздельные постели названы ключом к семейному счастью
Сон в отдельных постелях - секрет не только счастливых взаимоотношений, но и более крепкого здоровья. К такому выводу пришли исследователи.
Сон на раздельных постелях вовсе не означает проблем в супружеских отношениях, напротив, это ключ к более крепкому здоровью и устойчивым отношением. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании. Они установили, что каждая шестая пара выбирает раздельный сон вовсе не потому, что не выносит друг друга, а именно из-за желания нормально высыпаться. Действительно, это довольно сложно сделать, если твой партнер громко храпит, ворочается и пинается в постели, или просто часто встает для походов в туалет. Кстати, в некоторых западных странах даже существует такое словосочетание, как «сонный развод». Как несложно предположить, это распад семьи по причине того, что супруги не способны спать в одной постели.
Наверное, не удивителен и тот факт, что заказчиком данного исследования выступила компания по производству матрасов. Впрочем, некоторые эксперты согласились с выводами исследования. К примеру, известный британский сомнолог доктор Нил Стэнли (Neil Stanley) занимается подобного рода научными изысканиями в течение 35 лет. И почти всё это время он не только спит в разных постелях со своей супругой, но и в разных комнатах, являясь одним из самых активных сторонников подобного образа жизни в мире.
В 2005 году он стал организатором эксперимента, при котором партнеры носили специальный девайс, оценивающий количество их движений во сне и пробуждений. Результаты показали, что когда один партнёр начинал ворочаться, второй почти всегда делал то же самое. В результате, было установлено, что 35% всех нарушений сна вызваны движениями и звуками, которые производят партнёры. Ну а то, насколько негативное воздействие некачественный сон оказывает на здоровье человека и на его отношения, многим из нас хорошо известно. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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