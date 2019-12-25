  1. | | Как определить, что поджелудочная железа может быть воспалена?

Как определить, что поджелудочная железа может быть воспалена?

боль в животе

Хроническое воспаление может делать поджелудочную железу рубцовой и способствовать постоянной боли, потере веса, диарее, вздутию живота. Немецкие специалисты рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы выявить заболевание органа, об этом сообщает портал Focus.de.

В частности, директор клиники внутренних болезней Университета медицины в Грайфсвальде Маркус М. Лерх указал на опасность для поджелудочной избыточного потребления алкоголя. По его словам, большие количества спиртного, а также высокие уровни жира и никотина в крови раздражают железу, которая может стать остро или хронически воспаленной.

«Острое воспаление поджелудочной железы заметно из-за сильных болей в верхней части живота, к ним часто добавляются тошнота и рвота. Другие признаки могут включать проблемы с кровообращением и вздутие живота», - рассказал Лерх.

Что касается хронического воспаления органа, то о нем, помимо постоянной боли, могут говорить такие симптомы, как потеря веса, диарея, вздутие живота и непереносимость жира.

Маркус М. Лерх заметил, что воспаление поджелудочной железы может привести к появлению диабета. Первыми признаками этого обычно становятся повышенная жажда и учащенное мочеиспускание.

Но наиболее драматичным последствием воспаления поджелудочной железы может стать развитие рака этого органа. Данное заболевание не проявляет симптомов в течение длительного времени. Показаниями к обследованию на рак могут быть постоянные боли в спине или острая желтуха.

«Если вы хотите сделать что-то хорошее для вашей поджелудочной железы, вы должны уменьшить лишний вес, употреблять алкоголь в умеренных количествах и достаточно заниматься спортом», - подчеркнул эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие шесть сигналов организма не следует игнорировать, поскольку они могут быть признаком серьезных нарушений.
Теги : поджелудочная железа

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Ставропольцев предупредили об опасности клещей
Следующая новость
5 признаков того, что ваше недомогание может быть синдромом хроническо...
Популярное
Как определить, что поджелудочная железа может быть воспалена?
0
Ставропольцев предупредили об опасности клещей
0
Британский ученый Нил Стэнли: для супругов полезнее спать в раздельных кроватях
0
Уникальные операции на глаз начнут проводить в Москве
0


В Таганроге к пневмонии добавилась кишечная инфекция
0
Эксперты рассказали, как обезопасить себя в Новый год
0
Магний поможет женщинам после менопаузы
0
Экстракт оливковых листьев может лечить диабет
0
Почему глиобластому так трудно лечить
0
Люди научились танцам от шимпанзе
0