Как определить, что поджелудочная железа может быть воспалена?

«Острое воспаление поджелудочной железы заметно из-за сильных болей в верхней части живота, к ним часто добавляются тошнота и рвота. Другие признаки могут включать проблемы с кровообращением и вздутие живота», - рассказал Лерх.

«Если вы хотите сделать что-то хорошее для вашей поджелудочной железы, вы должны уменьшить лишний вес, употреблять алкоголь в умеренных количествах и достаточно заниматься спортом», - подчеркнул эксперт.