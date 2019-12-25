Как определить, что поджелудочная железа может быть воспалена?
Хроническое воспаление может делать поджелудочную железу рубцовой и способствовать постоянной боли, потере веса, диарее, вздутию живота. Немецкие специалисты рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы выявить заболевание органа, об этом сообщает портал Focus.de.
В частности, директор клиники внутренних болезней Университета медицины в Грайфсвальде Маркус М. Лерх указал на опасность для поджелудочной избыточного потребления алкоголя. По его словам, большие количества спиртного, а также высокие уровни жира и никотина в крови раздражают железу, которая может стать остро или хронически воспаленной.
«Острое воспаление поджелудочной железы заметно из-за сильных болей в верхней части живота, к ним часто добавляются тошнота и рвота. Другие признаки могут включать проблемы с кровообращением и вздутие живота», - рассказал Лерх.
Что касается хронического воспаления органа, то о нем, помимо постоянной боли, могут говорить такие симптомы, как потеря веса, диарея, вздутие живота и непереносимость жира.
Маркус М. Лерх заметил, что воспаление поджелудочной железы может привести к появлению диабета. Первыми признаками этого обычно становятся повышенная жажда и учащенное мочеиспускание.
Но наиболее драматичным последствием воспаления поджелудочной железы может стать развитие рака этого органа. Данное заболевание не проявляет симптомов в течение длительного времени. Показаниями к обследованию на рак могут быть постоянные боли в спине или острая желтуха.
«Если вы хотите сделать что-то хорошее для вашей поджелудочной железы, вы должны уменьшить лишний вес, употреблять алкоголь в умеренных количествах и достаточно заниматься спортом», - подчеркнул эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие шесть сигналов организма не следует игнорировать, поскольку они могут быть признаком серьезных нарушений.
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