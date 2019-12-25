В одном из районов Ставрополья начали оказывать паллиативную помощь нуждающимся

Так, МедикФорум узнал, что в преддверии нового года в хирургическом отделении туркменской больницы открыли пять коек паллиативной помощи.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения прокомментировали, что лечение на новом оборудовании уже получают все нуждающиеся в этом пациенты.

Общее количество составит 211 паллиативных коек, из которых тридцать – сестринского ухода.