  1. | | В одном из районов Ставрополья начали оказывать паллиативную помощь нуждающимся

В одном из районов Ставрополья начали оказывать паллиативную помощь нуждающимся

В одном из районов Ставрополья начали оказывать паллиативную помощь нуждающимся
В районной больнице Туркменского района Ставропольского края открыли пять паллиативных коек.

Паллиативная помощь крайне необходима в случаях, когда пациент тяжело болен, и вылечить его не представляется возможным. К сожалению, такие ситуации случаются в медицинской практике. Поэтому медики помогают человеку, снимая у него болезненные приступы, оказывая психологическую помощь и поддержку. Эти действия способствуют общему улучшению состояния здоровья.

Так, МедикФорум узнал, что в преддверии нового года в хирургическом отделении туркменской больницы открыли пять коек паллиативной помощи.

Данное оснащение прошло в рамках государственной программы Ставрополья «Развитие здравоохранения» и из краевого бюджета выделено более 3,5 млн рублей для оказания стационарной паллиативной помощи жителям региона.

В районной больнице появились функциональные кровати и противопролежневые матрасы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, вакуумные электроотсосы, шприцевые насосы-дозаторы, вертикализатор, кресло-каталка, кресло для принятия душа, тележка для перевозки больных, устройство для подъёма и перемещения пациентов, кислородный концентратор, насос-перфузор для энтерального питания.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения прокомментировали, что лечение на новом оборудовании уже получают все нуждающиеся в этом пациенты.

Всего в 2019 году в медицинских учреждениях Ставропольского края открываются 35 паллиативных коек (по 5 коек в Георгиевской, Курской, Александровской, Апанасенковской, Туркменской районных больницах и 10 коек в Железноводской городской больнице).

Общее количество составит 211 паллиативных коек, из которых тридцать – сестринского ухода. 

Ранее МедикФорум рассказывал, что будут делать с неизлечимо больными на Ставрополье.
Теги : паллиативная помощь, Ставропольский край

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Как определить, что поджелудочная железа может быть воспалена?
Следующая новость
5 признаков того, что ваше недомогание может быть синдромом хроническо...
Популярное
В одном из районов Ставрополья начали оказывать паллиативную помощь нуждающимся
0
Как определить, что поджелудочная железа может быть воспалена?
0
Ставропольцев предупредили об опасности клещей
0
Британский ученый Нил Стэнли: для супругов полезнее спать в раздельных кроватях
0


Уникальные операции на глаз начнут проводить в Москве
0
В Таганроге к пневмонии добавилась кишечная инфекция
0
Эксперты рассказали, как обезопасить себя в Новый год
0
Магний поможет женщинам после менопаузы
0
Экстракт оливковых листьев может лечить диабет
0
Почему глиобластому так трудно лечить
0