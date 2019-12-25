В одном из районов Ставрополья начали оказывать паллиативную помощь нуждающимся
В районной больнице Туркменского района Ставропольского края открыли пять паллиативных коек.
Паллиативная помощь крайне необходима в случаях, когда пациент тяжело болен, и вылечить его не представляется возможным. К сожалению, такие ситуации случаются в медицинской практике. Поэтому медики помогают человеку, снимая у него болезненные приступы, оказывая психологическую помощь и поддержку. Эти действия способствуют общему улучшению состояния здоровья.
Так, МедикФорум узнал, что в преддверии нового года в хирургическом отделении туркменской больницы открыли пять коек паллиативной помощи.
Данное оснащение прошло в рамках государственной программы Ставрополья «Развитие здравоохранения» и из краевого бюджета выделено более 3,5 млн рублей для оказания стационарной паллиативной помощи жителям региона.
В районной больнице появились функциональные кровати и противопролежневые матрасы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, вакуумные электроотсосы, шприцевые насосы-дозаторы, вертикализатор, кресло-каталка, кресло для принятия душа, тележка для перевозки больных, устройство для подъёма и перемещения пациентов, кислородный концентратор, насос-перфузор для энтерального питания.
В пресс-службе краевого министерства здравоохранения прокомментировали, что лечение на новом оборудовании уже получают все нуждающиеся в этом пациенты.
Всего в 2019 году в медицинских учреждениях Ставропольского края открываются 35 паллиативных коек (по 5 коек в Георгиевской, Курской, Александровской, Апанасенковской, Туркменской районных больницах и 10 коек в Железноводской городской больнице).
Общее количество составит 211 паллиативных коек, из которых тридцать – сестринского ухода.
Ранее МедикФорум рассказывал, что будут делать с неизлечимо больными на Ставрополье.
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