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Как восполнить запас коллагена в коже?

Кожа

С годами уровень коллагена в организме падает. А ведь именно с его помощью кожа становится упругой, красивой, молодой. Что же делать, если коллагена с каждым годом становится всё меньше и меньше? Рассказывает MedikForum.ru.

Методы повышения уровня коллагена в коже


Кожа

Сейчас есть множество аппаратных и инъекционных методик, которые нужны для ускорения процессов синтеза коллагена. Многие связаны с разрушением конгломератов старого поврежденного коллагена: RF-лифтинг, лазерные шлифовки и химические пилинги, фотоомоложение, фотоакустический лифтинг, мезотерапия, плазмотерапия и так далее. Как следствие, это приводит к синтезу свежего каркасного компонента.

Очень часто подобные методики используют аминокислотную заместительную терапию, то есть введение инъекций с необходимыми для кожи аминокислотами. Эффективнее всего проводить приём аминокислотных кластеров, которые нужны коже и специально подбираются для участия в синтезе этого белка, свойственного именно коже. А если говорить о препаратах именно коллагена, лучше всего использовать коллаген с витамином С. В других вариантах протеин плохо усваивается.

Кожа

Специалиста считают самым результативным способом восполнения коллагена процедуру SPRS-терапии. Это даёт очень выраженный эффект. Эта процедура позволяет стимулировать уменьшившееся количество клеток кожи работать активнее, а также сделать кожу моложе на клеточном уровне. Примечательно, что процедура безопасна и не имеет аналогов по эффективности.

Профилактика


Кожа

Возрастные изменения нужно подвергать профилактике. Во-первых, вести здоровый образ жизни, быть внимательным к своему состоянию. Обязательно нужно правильно питаться, исключить из жизни вредные привычки, потреблять умеренное количество соли. 

Также важно отметить необходимость увлажнения кожи. Ведь все изменения происходят в первую очередь из-за потери увлажненности эпидермиса. Ухаживать за кожей нужно начинать уже с 25 лет, а то и раньше.

Кожа
Теги : кожа, коллаген, красота, молодость, старение

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