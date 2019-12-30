Плохое питание изменяет сперматозоиды за неделю
Плохое питание мужчины всего за неделю негативно влияет на качество его сперматозоидов. Оно изменяется более тяжело и более быстро, чем это было принято считать ранее, как установили ученые из Университета Линкопинга в Швеции.
Шведские исследователи опубликовали в журнале PLOS Biology результаты своих работ, которые доказали очень быстрое влияние на показатели подвижности сперматозоидов сладкой пищи в рационе молодых мужчин. Установлено, что это питание быстро воздействует на скорость передвижения сперматозоидов, и данные изменения можно засечь всего за пару недель. Изначально это исследование должно было ответить на вопрос о том, воздействует ли пища с высоким содержанием сахара на фрагменты РНК в сперматозоидах мужчин.
Ученые давно предполагали, что фрагменты РНК могут быть вовлечены в эпигенетический феномен - изменения выраженности гена, даже если секвенирование ДНК при этом не изменяется. В некоторых случаях эти изменения могут приводить к передаче определенных свойств от родителей к своему ребёнку через сперматозоиды и яйцеклетки. Пока сложно сказать, действительно ли РНК-фрагменты вовлечены в этот эпигенетический феномен.
Авторы исследования наблюдали за 15 некурящими молодыми мужчинами, каждый из которых следовал специфической диете на протяжении двух недель. Их рацион преимущественно состоял из специфических для скандинавской кухни блюд, обеспечивающих здоровое питание. Но существовала одно исключение - на две недели исследователи добавляли в диету большое количество сахара в эквиваленте 4,5 л газированных напитков или 450г сладостей в день. Дальнейшие наблюдения за показателями здоровья сперматозоидов продемонстрировали, что подобного рода изменения очень быстро и очень заметно повлияли на этот аспект. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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