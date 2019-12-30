Как иглоукалывание помогает при химиотерапии
Миллионы людей, проходящих через химиотерапию, испытывают сильнейшие боли. Иногда иглоукалывание может стать той процедурой, которая поможет снизить интенсивность неприятных ощущений, как подчеркивают исследователи.
Повреждения нервов - распространённый побочный эффект химиотерапии, который вызывает очень тяжелые колющие боль. Ученые из The Christie NHS Trust в Манчестере полагают, что смогли в ходе самого крупного на сегодняшний момент исследования доказать способность иглоукалывания помогать при этих болях. В течение трех лет 120 онкологических пациентов с тяжелой невропатией принимали участие в эксперименте. Половина из них проходила через 10 еженедельных сеансов иглоукалывания в дополнение к стандартным процедурам и лекарствам.
Именно в этой группе интенсивность болей удалось снизить на 68%, по сравнению со второй группой, где с помощью лекарств уровень болей снизился только на 33%. Авторы исследования полагают, что полученные результаты смогут улучшить жизнь миллионов людей. Отметим, что у иглоукалывания есть и другие преимущества для здоровья, которые были доказаны в ходе научных исследований. Одним из них является способность иглоукалывания уменьшать уровень стресса. Об этом пишет The Daily Mail.
Иглоукалывание это древняя китайская практика, поклонники которой полагают, что через организм человека проходят различные энергетические каналы. Их закупоривание приводят к развитию разного рода симптомов и болезней. С помощью иголок можно как бы раскрывать эти каналы и восстанавливать проток энергии. Каких-либо научных подтверждений данной теории не существует, но вполне возможно, что стимуляция определенных точек тела действительно способна оказывать терапевтическое воздействие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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