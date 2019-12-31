По росту можно предсказать рак и болезни сердца
Оказывается, по росту человека и некоторым другим параметрам можно предсказать риск рака и болезни сердца. Так, длинный безымянный палец связан с депрессиями.
Длина некоторых частей нашего тела дает возможность предсказывать вероятность развития целого ряда болезней, включая подагру, гипертонию, сердечно-сосудистый недуги и даже рак. Так, по длине пальцев можно сделать прогноз в отношении 40 болезней и черт характера, как показало исследование, результаты которого опубликованы American Journal of Human Biology. В частности, его авторы утверждают, что если у женщин указательный палец длиннее безымянного, что объясняется воздействием эстрогенов, то они вступают в менопаузу позднее, а если короче, то это повышает риск депрессий. В некоторых случаях формы определенных частей тела вообще определяются состояниями, возникающими в утробе матери или в детский период. В других случаях это может быть результатом образа жизни уже взрослого человека.
К примеру, если у кого-то относительно короткие ноги по отношению к туловищу, то это увеличивает риск лишнего веса, болезней сердца, диабета второго типа и проблем с печенью. Но не надо радоваться обладателям слишком длинных ног, так как в этом случае возрастает риск опухолей простаты и яичек для мужчин, а также предклимактерического рака груди, опухолей эндометрия для женщин и злокачественных новообразований кишечника, как полагают ученые из Loughborough University. Если же у кого-то имеются самые длинные ноги по сравнению с туловищем, то в этом случае на 20% увеличивается риск деменции.
Среднестатистическая окружность головы мужчины составляет 58,4 см, у женщины - 56 см. Меньшие по окружности головы связаны с повышенным риском старческого слабоумия, который увеличивается более чем в 2 раза. Чем выше человек сам по себе, тем выше риск 6 опухолей, как доказали исследователи. В первую очередь, это касается женщин, среди которых высокие представительницы прекрасного пола на 64% чаще умирают от рака, по сравнению с теми, чей рост не превышает 152 см. У мужчин также существует прямая связь между высоким ростом и вероятностью опухолей простаты. Зато высокие мужчины реже сталкиваются с инфарктами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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