Похмелье: что помогает, а что нет
Похмелье - "естественное" состояние 1 января для многих. Существует много рекомендаций, относительно того как облегчить симптомы и снова вернуться в строй. Мы расскажем, что работает, а что нет.
"Опохмелиться" - не работаетПожалуй, это самый популярный способ в нашей стране, но это не делает его эффективным. "Опохмел" позволяет убрать симптомы на короткое время, а потом они вернуться с новой силой.
Кофе - не работаетВзбодриться чашечкой кофе кажется логичным, но не в случае интоксикации организма алкоголем. Оба вещества выводят воду из организма, поэтому кофе только усугубит обезвоживание.
Много воды - работает
"Пейте жидкость не залпом, а постепенно, небольшими порциями – до 1,5 литра в течение 1-1,5 часов. Лучше всего пить холодную минеральную воду с соком лимона и небольшим количеством меда (на стакан воды – столовая ложка). Если удастся, выпейте не очень приятную жидкость – настой шалфея, он хорошо справляется с выведением из организма токсинов, снимает отеки", - пишет"Доктор Питер".
Рассол - работаетРассол или квашенная капуста помогут восстановить в организме электролитный баланс, который был нарушен вследствие обезвоживания. Если нет рассола помогут любые таблетки с калием и магнием.
Компресс - работаетГоловная боль - самый частый симптом похмелья. Ледяной компресс на голову облегчит боль. Обычные обезболивающие также помогают. Выбирайте на основе парацетамола - они не раздражают желудок.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему веганам угрожает более тяжелое похмелье.
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