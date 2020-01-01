3 продукта, которые уменьшают разрушительное действие гормона кортизола
Бесчисленные исследования показали, насколько тяжелым может быть стресс для здоровья человека. Одним из способов, которым стресс наносит вред вашему здоровью, является повышение уровня кортизола в организме. Эти 3 продукта помогут стабилизировать кортизол.
В небольших количествах гормон стресса кортизол помогает улучшить здоровье. Он участвует во многих функциях организма, особенно в реакции «бей или беги». Однако когда кортизол повышен длительное время, то приводит к частым головным болям, гиперчувствительности, хронической усталости и перепаду настроения. Кроме того, чрезмерное количество кортизола ухудшает иммунные функции и способствует увеличению веса, особенно вокруг живота.
3 вещества, которые уменьшают кортизол
- Омега-3 жирные кислоты. Омега-3 приносит много пользы для здоровья, включая регулирование уровня кортизола. Исследования показали, что прием рыбьего жира в течение трех недель значительно снижает уровень гормона стресса, а также частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Источники омега-3 включают семена льна, семена чиа, грецкие орехи, соевые бобы и жирную рыбу.
- Витамины группы В. Они не только снижает уровень кортизола, но и поддерживает функцию надпочечников. Витамины группы B также являются отличными средствами для снятия стресса, так как способствуют чувству спокойствия и одновременно дают энергию. Чтобы получить суточную дозу витаминов группы В, вы можете купить добавки или продукты - яйца, темно-зеленые овощи и цельнозерновой хлеб.
- Адаптогенные травы. Ашваганда, а также женьшень являются адаптогенными травами, которые помогают регулировать уровень кортизола и стресса. Кроме того, было показано, что эти травы уменьшают усталость и повышают энергию.
Оставить комментарий