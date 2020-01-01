Продукты и привычки, которые сохранят здоровье почек
Почки играют жизненно важную роль в способности организма выводить токсины, а также на общее состояние здоровья. Они несут ответственность за фильтрацию отходов и вывод их с мочой. Употребление в пищу правильных продуктов может помочь повысить производительность и обеспечить их правильную работу.
Продукты, которые улучшают здоровье почек
ЯблокиЯблоки содержат растворимую клетчатку под названием пектин. Это соединение помогает снизить уровень сахара в крови и уровень холестерина, большое количество которого может способствовать заболеванию почек.
ЧерникаМногие виды ягод полезны для здоровья почек, но черника особенно. Она богата клетчаткой и витамином С, а также антиоксидантами. При этом в ней мало натрия, фосфора и калия - идеально подходит для почечно-дружественной диеты.
Темно-зеленые листовые овощиЛистовая зелень, такая как шпинат, салат и капуста, являются одними из самых питательных продуктов - они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и другими биологически активными веществами. Кроме того, зелень и зеленые овощи являются отличными источниками калия, соединения, которое регулирует уровень натрия.
РыбаСвежая жирная рыба, особенно лосось, является богатым источником омега-3 жирных кислот. Эти соединения помогают регулировать кровяное давление и снижают уровень триглицеридов, высокие уровни которых могут способствовать заболеванию почек.
Привычки, которые оздоровят ваши почки
Избегайте продуктов, богатых натрием и насыщенными жирами. Слишком большое их количество может привести к повреждению почек, так как они создают большую нагрузку на этот орган.
Ограничение потребления алкоголя. Для улучшения здоровья почек ограничьте потребление алкоголя - не больше двух порций в неделю.
Бросить курить. Курение повреждает кровеносные сосуды и способствует повышению артериального давления. Оба состояния подавляют функции почек.
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