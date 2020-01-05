Ученые назвали идеальный напиток для гипертоников
Результаты исследования финских ученых показали, что брусничный сок лучше всего подходит гипертоникам для снижения давления. Эксперимент провели на лабораторных грызунах, страдающих гипертензией.
Так, специалисты из университета города Хельсинки давали крысам соки черной смородины, клюквы и брусники. Дело в том, что именно в этих ягодах содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияют на сердце, пишет портал MedicalXpress.
Результаты исследования показали, что лучше всего действует именно брусничный сок. Он эффективнее остальных снижал давление, а также противодействовал возрастному повышению артериального давления. Ученые объяснили, что сок этой ягоды предотвращал экспрессию генов, связанных с воспалением слабой степени в аорте.
Соки клюквы и черной смородины не смогли показать таких результатов. При этом специалисты хоть и отмечают эффективность брусничного сока, но просят не видеть в нем замену лекарствам, поскольку пока что исследование не проводилось на людях.
Ранее портал «МедикФорум» назвал три главных пищевых запрета для гипертоников.
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