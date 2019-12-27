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Три главных запрета в пище для гипертоников

Гипертония

Пациентам с гипертонией нужно обращать особое внимание на диету. Существуют группы продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять при повышенном артериальном давлении.

Гипертония или повышенное давление это очень распространенное расстройство, от которого только в России страдают более 50% людей старше 50 лет. Из-за гипертонии увеличивается риск болезней сердца, инсульта, инфаркта, сердечной недостаточностью. А сердечно-сосудистые заболевания это во многих странах главная причина смертности населения. Наука еще не полностью разобралась в том, каковы истинные причины такого широкого распространения гипертонии, но важно понять, что развитие этой болезни зависит от образа жизни и от того питания, которое мы употребляем. Если вам грозит повышенный риск гипертонии, или вы уже с ней столкнулись, очень важно следить за собственной диетой. Существуют три группы продуктов, которые гипертоникам употреблять категорически не рекомендуется. Их список публикует Times Now.

Соленая пища. Любой человек, относящийся к категории сердечников, знает, что солёные продукты питания увеличивают проблему гипертонии. Нужно употреблять соль умеренно. Держитесь подальше от продуктов, которые содержат избыточное количество соли вроде разного рода чипсов, крекеров и тому подобное. Не очень разумным будет поглощать домашние консервированные овощи, поскольку в них часто добавляют много соли.

Переработанные продукты. Они вообще вредны для здоровья, и в частности крайне не рекомендованы гипертоникам. Переработанные продукты содержат масло, консерванты, а также избыточное количество соли, намного увеличивающее показатель артериального давления. Дело в том, что именно соль чаще всего используется в переработанных продуктах в качестве консерванта.
Избыток сахара. Жертвы болезней сердца должны избегать сладостей. Поглощение шоколада, пончиков, эклеров или использование кускового сахара провоцирует ожирение и прибавку в весе, а это рождает проблему гипертонии. Сам по себе сахар напрямую не вызывает диабет, но он приводит к ожирению, а это основной фактор риска диабета второго типа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : гипертония, правильное питание

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