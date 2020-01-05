Шалят нервы? Врач Борис Богомыслов рассказывает как их укрепить
Жизнь современного человека наполнена стрессами и информационным шумом. Психика многих перестают справляться с повышенными нагрузками, в результате в мире множится число как психических, так и физических недугов. Но оказывает, нервы можно укреплять в профилактических целях. Врач-психотерапевт высшей категории клинико-диагностического центра – филиала ГлавУпДК при МИД России Борис Богомыслов рассказывает, что нужно сделать, чтобы укрепить нервную систему.
"Чтобы не нервничать по любому поводу, необходимо уделить внимание укреплению нервной системы в профилактических целях. Укрепить нервную систему можно с помощью увлечений и хобби, которые позволят не только переключиться на приятное и позитивное дело, но и сбросить накопившееся за день напряжение и избавиться от навязчивых мыслей. Действенную помощь в борьбе с нервным напряжением могут оказать различные процедуры: ежедневная гимнастика (особенно по утрам), контрастный душ, плавание", - рассказывает Борис Богомыслов.
Действенное упражнениеЕсть специальное упражнение, которое также укрепляет нервную систему - прогрессивная нервно-мышечной релаксация по Джекобсону. Первое, что нужно сделать - напрячь каждую мышцу тела как можно сильнее, буквально превратиться в "комок нервов".
"Лицо, шея, плечи, руки, торс, ноги – всё должно быть в сильном напряжении. Напрячь мышцы лица можно, например, сморщив лоб и стиснув зубы. Затем с каждым маленьким выдохом нужно «выпускать пар» и достичь таким образом состояния полной расслабленности".
Одного раза, конечно, недостаточно, лучше делать ежедневно, тогда вероятность, что вы будите эмоционально реагировать на каждый пустяк, снизится.
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