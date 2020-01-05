Шалят нервы? Врач Борис Богомыслов рассказывает как их укрепить

"Чтобы не нервничать по любому поводу, необходимо уделить внимание укреплению нервной системы в профилактических целях. Укрепить нервную систему можно с помощью увлечений и хобби, которые позволят не только переключиться на приятное и позитивное дело, но и сбросить накопившееся за день напряжение и избавиться от навязчивых мыслей. Действенную помощь в борьбе с нервным напряжением могут оказать различные процедуры: ежедневная гимнастика (особенно по утрам), контрастный душ, плавание", - рассказывает Борис Богомыслов.

Действенное упражнение

"Лицо, шея, плечи, руки, торс, ноги – всё должно быть в сильном напряжении. Напрячь мышцы лица можно, например, сморщив лоб и стиснув зубы. Затем с каждым маленьким выдохом нужно «выпускать пар» и достичь таким образом состояния полной расслабленности".