Бор: важный минерал для предотвращения остеопороза
Бор - это минерал, который естественным образом присутствует в таких продуктах, как орехи и сухофрукты. Несмотря на его пользу для здоровья, мало кто знает, зачем нужен бор, тем более, как он помогает организму заживлять раны или участвовать в построении костной ткани.
В частности, минерал полезен для улучшения здоровья костей. Добавление в рацион орехов и овощей, богатых бором, может помочь в лечении или даже предотвращении остеопороза.
Это помогает сохранить кальцийКости нуждаются в кальции, чтобы сделать их сильнее. Когда организм вырабатывает новую костную ткань, крошечные кристаллы кальция заполняют закоулки коллагенового каркаса. Это гарантирует, что кости легко не сломаются. Бор играет ключевую роль в процессе формирования костей, помогая им удерживать больше кальция и предотвращать деминерализацию.
Он предотвращает дефицит витамина DВы можете получить витамин D из своего рациона или под воздействием солнечного света. В частности, витамин D необходим для здоровья костей благодаря его прямой связи с кальцием.
"Витамин D повышает уровень кальция в крови, помогает кишечнику поглощать больше минерала и предотвращает его потерю из почек. Бор помогает повысить уровень витамина D, продлевая период его полураспада - период, в течение которого вещество распадается на половину своей начальной точки", - пишет издание Health.News
Способствует остеогенезуОстеогенез относится к образованию кости. Помимо сохранения кальция и витамина D, бор также помогает минерализации остеобластов. Чтобы сделать кость, она производит матрицу, которая должна стать минерализованной. Бор вызывает процесс минерализации, воздействуя на гены и гормоны, которые способствуют этому процессу, в том числе тестостерон и витамин D.
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