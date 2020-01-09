Сотни пациентов подвергаются домогательствам в больницах
За последние три года более 1 000 пациетов английских больниц подвергались сексуальным домогательствам. Это связано с тем, что медицинских учреждениях допускаются так называемые "смешанные" палаты.
Только по официальной статистике в период с 2017 по 2019 годы в больницах Англии и Уэльса было зафиксировано 1 019 случаев сексуальных домогательств среди госпитализированных пациентов. В первую очередь это связано со странной традицией британской системы здравоохранения допускать существование так называемых "смешанных" палат. Если в российских медучреждениях имеется строгое разделение на мужские и женские отделения, то в английских оно нередко формальное. И если в госпитале имеется перегрузка по числу больных, то руководство разрешает завозить мужчин в менее загруженные женские палаты и наоборот. Большая часть случаев сексуальных домогательств в отчете зафиксированы в психиатрических отделениях.
Как отмечает журнал Health Service Journal, из указанного количества домогательств 491 можно счесть достаточно серьзными для того, чтобы персонал больниц мог вызвать охрану. При этом количество обращений в полицию составило всего 104, что явно недостаточно. Скорей всего, медики просто не хотели выносить сор из избы и привлекать повышенное внимание к собственным госпиталям. При этом всем больницам Англии и Уэльса по-прежнему официально рекомендуется содержать пациентов в раздельных мужских и женских палатах за исключением "случаев, которые представляют наилучший интерес для самих пациентов".
Увы, следовать этим рекомендациям просто невозможно из-за колоссальной перезагруженности английских больниц, жесткой нехватки врачей, а особенно среднего и младшего медперсонала. Именно поэтому фиксируется все большее число нарушений данных рекомендаций. В период с октября 2018 по октябрь 2019 официально сообщалось о 21 624 подобных нарушениях, когда мужчины и женщины находились в одних палатах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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