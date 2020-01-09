5 эфирных масел, которые помогут при простуде и гриппе

Во время простуды и гриппа все средства хороши для того, чтобы избавиться от заболевания. Например, эффективны в этом плане эфирные масла. Чем именно и как их применять, расскажет MedikForum.ru.

Масло эвкалипта





Вдыхать эфирное масло очень полезно при простуде и гриппе. У этого вида масла очень выражены противовирусные и противомикробные свойства. С его помощью можно уменьшить воспаление, справиться с кашлем, снизить температуру и в целом укрепить иммунитет. Желательно развести его в любом базовом масле и использовать эту смесь для растирания груди. Таким образом, можно облегчить отхождение мокроты и ускорить выздоровление.





Масло чайного дерева





Исследователи утверждают, что это эвкалиптовое масло обладает отличными противовирусными свойствами. То есть масло хорошо борется с инфекциями. Также эфирное масло обладает противогрибковым и противомикробным свойствами.





Масло ромашки





Простуда и грипп часто сопровождаются ознобом. Даже при высокой температуре болеющий может испытывать прохладу и невозможность согреться. В этом плане отлично работает масло ромашки. Вдыхая его, можно существенно облегчить состояние при простуде или гриппе.





Масло перечной мяты





У этого вида масла есть такое свойство как улучшение показателей физической активности и работоспособности. А ведь при простуде и гриппе они часто снижены. Поэтому стоит использовать это эфирное масло во время заболеваний. К тому же оно может облегчить дыхание, так как способно расслабить гладкую мускулатуру бронхов.





Масло розмарина





Очень часто это масло используют в кулинарии, но на кухне действие розмарина не оканчивается. У него есть способность уменьшать воспалительные процессы в организме, что очень полезно при простуде или гриппе.