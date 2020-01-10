8 возможных причин того, почему у вас легко возникают синяки
Появление синяков время от времени практически неизбежно, но, если они появляются достаточно часто, а вы не можете понять, откуда они, то все же лучше постараться выяснить причину. В некоторых случаях за синяками стоит опасное заболевание, - например, лейкемия или диабет.
Дефицит витамина С. Причина, по которой у людей появляются синяки, заключается в повышенной хрупкости капилляров, которые легко разрываются. Учеными Мичиганского университета было установлено, что нехватка витамина С ослабляет капилляры, тогда как его достаточное количество в рационе, наоборот, их укрепляет. При этом склонность к образованию синяков может усиливать даже незначительный дефицит витамина С.
Возраст. С возрастом кожа утрачивает часть защитного жирового слоя, который, как подушка, защищает ее от ударов. Кроме того, кожа истончается, поскольку со старением замедляется выработка белка коллагена, обеспечивающего ее упругость. Все это означает, что возникнуть синяку на коже становится гораздо проще, чем в молодости.
Нарушения крови. Такие заболевания, как гемофилия и лейкемия, также могут вызывать необъяснимые синяки, - как правило, из-за того, что кровь не сворачивается надлежащим образом. Если у вас часто стали появляться очень заметные и непонятно откуда взявшиеся синяки, нужно обязательно обратиться к врачу, - особенно, если синяки стали появляться внезапно.
Диабет. У людей с диабетом могут возникать темные пигментные пятна, зачастую в тех местах, где кожа соприкасается с другими частями тела - в области шеи, подмышек, в паху, на внутренней стороне локтевого сгиба. Эти пятна можно ошибочно принять за синяки, но они, на самом деле, обусловлены резистентностью к инсулину.
Сильное физическое напряжение. Избыточное напряжение мышц, например, при подъеме тяжестей или во время энергичных тренировок, вполне способно привести к разрыву кровеносных сосудов и появлению синяков.
Лекарственные препараты. Прием таких лекарств, как аспирин, антикоагулянтные и антитромбоцитарные средства, влияет на свертываемость крови и повышает вероятность образования синяков. Кроме того, ослаблять стенки кровеносных сосудов, увеличивая вероятность появления синяков, могут лекарства типа преднизона, преднизолона, оральные контрацептивы.
Повреждения от солнца. Организм нуждается в воздействии солнца для выработки витамина D, однако избыточное пребывание на солнце, особенно, когда это приводит к ожогам, может привести к тому, что кожа утратит свою пластичность и устойчивость. Это, в свою очередь, упрощает появление синяков и делает их более заметными.
Плохое питание. Рацион, которые не дает человеку нужных питательных веществ, способствует повышенной хрупкости капилляров, их легким разрывам. Один из лучших способов обеспечить силу и гибкость капилляров – получать с пищей больше флавоноидов. Лучшими пищевыми источниками флавоноидов являются ягоды темной окраски, темная листовая зелень, чеснок и лук. В тех случаях, когда появления синяков не является результатом травм или тяжелых заболеваний, полноценного рациона с большим количеством овощей и фруктов оказывается более чем остаточно, чтобы обеспечить себя всеми питательными микроэлементами, которые необходимы для предотвращения синяков.
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