Стеснительным мужчинам предложат отправлять фото пениса врачу
В случае появления каких-либо странных покраснений или уплотнений стеснительные мужчины из Великобритании смогут избежать визитов к врачам. Для этого достаточно будет сделать подробные фотографии и отправить их по электронной почте.
Широко распространено мнение о том, что ни один уважающий себя врач не будет ставить диагноз по фотографии, поскольку вероятность совершения ошибки в этом случае вырастает многократно. Судя по всему, эту точку зрения не поддерживают сотрудники частной компании по продаже тестов для обнаружения ЗППП из Великобритании Better2Know. Теперь они предлагают всем желающим мужчинам всего за 160 фунтов отправлять фотографии любых уплотнений, шишек и бугорков на своем пенисе. Стеснительные женщины тоже имеют возможность сфотографировать зону влагалища и задать аналогичные вопросы.
Таким вот интересным образом, как утверждается, врачи смогут диагностировать генитальный герпес, лобковых вшей или даже сифилис. При этом свои предположения медики будут обсуждать с пациентами не с глазу на глаз, а по телефону. В стоимость входит только тест по фотографии, но не личные консультации с врачами, за которые придется заплатить отдельно. О степени точности в диагностике за счет такого рода метода остается только догадываться. Впрочем, это не единственная претензия к новому виду услуг.
Эксперты в области кибербезопасности уже заявили, что письма из домашней электронной почты можно легко взломать. А чувствительную для пациентов информацию смогут похитить недоброжелатели, чтобы под страхом ее разглашения шантажировать несчастных людей и вымогать из них деньги. Наконец, их могут легко идентифицировать и подвергнуть интернет-буллингу. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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