Перед тяжелыми разговорами нельзя пить парацетамол
Исследователи выяснили, что этот популярный анальгетик блокирует способность к эмпатии. А значит, человек перестает понимать чувства своего собеседника.
Если вам предстоит сложный разговор с любимым человеком, ребенком, другом или родственником, ни в коем случае не употребляйте до его начала парацетамол. Ученые из Университета Огайо выяснили, что этот лекарственный препарат блокирует способность к эмпатии - восприятию чувств других людей и перенесения их на себя. Один из самых популярных в мире обезболивающих препаратов может сделать из нас людей черствых в эмоциональном плане, ограничив приток химических веществ, усиливающих чувствительность нервных окончаний. Эти самые химические вещества, циркулирующие в мозге, также контролируют эмпатию и сострадание.
Как полагает психолог из Университета Огайо Доминик Мичковский (Dominik Mischkowski), парацетамол изменяет личность человека за счет притупления его эмоций. Он считает, что общество должно лучше понимать побочные эффекты этого препарата для того, чтобы принимать информированное решение о том, когда и зачем его стоит принимать. Об этом сообщает The Daily Mail.
"Нам известно, что определенные лекарства нельзя пить, если вы собираетесь управлять транспортным средством, нельзя и употреблять алкоголь в этом случае, - говорит доктор Мичковский. - Точно так же надо избегать использования парацетамола, если вам предстоит ситуация, которая требует острой эмоциональной реакции. К примеру, сложные диалоги с партнером или коллегой. Когда вы даете кому-то лекарство, то вручаете его не человеку, а целой социальной системе. А мы, увы, часто не понимаем эффекта этих препаратов в более широком плане. Это довольно значительный пробел в исследованиях, касающихся личности и поведения". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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