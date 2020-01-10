Ученые назвали самую опасную диету, вызывающую у человека агрессию

Приверженцы такого стиля питания теряют не только килограммы, но и здоровье.Известные ученые, диетологи и гастроэнтерологи составили рейтинг диет, определив лучшие и худшие стороны в питании современного человека. Для этого провели сравнительный анализ по целому ряду параметров: эффективность для снижения веса, простота/сложность соблюдения правил, влияние на профилактику/развитие самых распространенных заболеваний (гипертония, диабет, онкологические болезни).Самой вредной эксперты назвали кетодиету, исключающую употребление углеводов, но увеличивающую количество жиров, становящихся основными поставщиками энергии. Вес при этом действительно быстро снижается.Однако, кетодиета помогает сколь быстро, столь и кратковременно, потому что принципов кето сложно придерживаться, особенно в долговременной перспективе, считают специалисты. В первую очередь потому, что человеку приходится отказываться не только от вкусных, но и полезных углеводов, которые требует организм - фруктов, цельнозерновых круп и хотя бы небольшого количества крахмалистых овощей.«При переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным эффектом становится кетоз, - поясняет врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева.Его симптомом служит появление запаха ацетона изо рта, свидетельствующем об отравлении организма. Человек, как правило, постоянно хочет спать — поскольку используется непривычный путь получения энергии, появляется ломота в мышцах. Страдает когнитивная (мыслительная) деятельность, потому что мозгу нужна энергия в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Кроме того, меняется эмоциональный настрой, люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными.Кетодиета также опасна для сердца, сосудов, повышает риск развития сахарного диабета.Самой же полезной эксперты назвали средиземноморскую диету, состоящую из овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых круп, оливковое масло. Приятно, что можно употреблять сухое красное вино в разумных количествах (по последним данным это 5 - 6 бокалов вина по 175 мл в неделю). Такая диета содержит не только витамины, но и крайне важные для организма вещества, исключенные из кетодиеты.При этом руководитель клиники эндокринологии Сеченовского университета, профессор-эндокринолог, доктор медицинских наук Валентин Фадеев считает, что прибавка и снижение веса у человека подчиняются главному закону природы - закону сохранения энергии Ломоносова-Лавуазье. «Ваш вес зависит от того, сколько энергии вы получите от употребления пищи и сколько ее израсходуете. Все остальное второстепенно», - утверждает Фадеев и призывает к полноценному разнообразному питанию.