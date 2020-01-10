Зарубежные врачи назвали 3 ранние симптома заболевания почек
Одним из сигналов организма о заболевании почек является появление сухости и зуда кожи. Об этом рассказали зарубежные врачи, объяснявшие, по каким симптомам можно засечь проблему на ранней стадии, сообщается на портале The Times Hub.
По словам врачей, заболевание почек может развиваться без каких-либо симптомов, что приводит к поздней диагностике уже хронического состояния. В конечном итоге ситуация может оказаться настолько серьезна, что потребуется хирургическое вмешательство. Поэтому очень важно осознавать опасность проблем с почками и обнаруживать их на раннем этапе, когда лечение эффективно.
Зарубежные специалисты назвали 3 симптома, говорящие о развитии почечной дисфункции.
Изменения диастолического (нижнего) давления. Серьезные отклонения от нормы указывают на ухудшение в работе кровеносных сосудов почек: например, чрезмерное увеличение диастолического давления говорит о развитии почечной гипертонии.
Ухудшение состояния кожи. Зуд и сухость кожи часто указывают на то, что почки перестают функционировать должным образом. Эти
симптомы появляются из-за чрезмерного количества фосфора в организме или из-за отравления продуктами обмена веществ. Помимо дерматологических проблем эти факторы также могут провоцировать патологические поражения кишечника и печени.
Симптомы анемии. Тремор и постоянный озноб, усталость, одышка, бессонница, слабость - все признаки, которые проявляются при анемии, также могут сигналить о том, что у человека не в порядке почки. Возникновение анемии может указывать на развитие почечных заболеваний, поскольку из-за проблем с почками замедляется выработка гормона эритропоэтина, стимулирующего выработку эритроцитов в костном мозге.
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