Как не умереть от пореза? Супербактерии грозят человечеству
Ученые бьют тревогу - участились случаи, когда в больницах умирают люди от простых инфекций, которые раньше лечились при помощи нескольких таблеток.
«Выявление новых штаммов означает, что, хотя мы используем новейшие антибиотики, микробы к ним быстро приспосабливаются, – говорит руководитель исследования Бен Хауден. – Так возникают супербактерии».
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что середине 21 века мир ждет новая пандемия, причина которой - устойчивость бактерий к антибиотикам.
Как же бактерии становятся устойчивыми?
"Основная масса антибиотиков проникает в наш организм вместе с питанием, ведь эти препараты широко используются в сельском хозяйстве, при выращивании скота и птицы, –поясняет президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Анатолий Мартынов. – В медицине зачастую их применяют бесконтрольно, что тоже играет негативную роль. По данным ВОЗ, каждый второй, кто принимает антибиотики, делает это неправильно. Как правило, для их приёма нет достаточных медицинских показаний. Наиболее характерный пример – ОРВИ, простуда. Её не надо лечить антибиотиками, это бесполезно. Но поскольку в наших аптеках эти препараты продаются свободно, люди покупают их сплошь и рядом. Да ещё и врачи выписывают не подумав".
В 2016 году в США скончалась женщина, которая обратилась к врачам с воспалением после перелома, случившегося в Индии. Однако ни один 26 антибиотиков, не оказался эффективным, и пациентка умерла от сепсиса. В каждой стране таких историй уже десятки, и с каждым годом число тех, кто буквально будет "умирать от пореза", станет увеличиваться.
Меры профилактикиЕстественно, главной профилактической мерой является отказ от бездумного приема антибиотиков по поводу и без. Эти препараты должны назначаться врачом. Во-вторых, помогут элементарные правила личной гигиены. Чаще мойте руки с мылом, избегайте мест, где есть высокий риск заражения, и особенно будьте аккуратны в путешествиях по экзотическим странам.
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