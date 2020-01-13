Как не умереть от пореза? Супербактерии грозят человечеству

«Выявление новых штаммов означает, что, хотя мы используем новейшие антибиотики, микробы к ним быстро приспосабливаются, – говорит руководитель исследования Бен Хауден. – Так возникают супербактерии».

Как же бактерии становятся устойчивыми?

президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Анатолий Мартынов. – В медицине зачастую их применяют бесконтрольно, что тоже играет негативную роль. По данным ВОЗ, каждый второй, кто принимает антибио­тики, делает это неправильно. Как правило, для их приёма нет достаточных медицинских показаний. Наиболее характерный пример – ОРВИ, простуда. Её не надо лечить антибиотиками, это бесполезно. Но поскольку в наших аптеках эти препараты продаются свободно, люди покупают их сплошь и рядом. Да ещё и врачи выписывают не подумав". "Основная масса антибиотиков проникает в наш организм вместе с питанием, ведь эти препараты широко используются в сельском хозяйстве, при выращивании скота и птицы, – поясняет . – В медицине зачастую их применяют бесконтрольно, что тоже играет негативную роль. По данным ВОЗ, каждый второй, кто принимает антибио­тики, делает это неправильно. Как правило, для их приёма нет достаточных медицинских показаний. Наиболее характерный пример – ОРВИ, простуда. Её не надо лечить антибиотиками, это бесполезно. Но поскольку в наших аптеках эти препараты продаются свободно, люди покупают их сплошь и рядом. Да ещё и врачи выписывают не подумав".

Меры профилактики